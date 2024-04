„První jarní zápas hodnotím vesměs pozitivně. V prvním poločase jsme se ještě lehce hledali, když jsme sice více kombinovali, ale nedokázali proměňovat šance, naopak soupeř trestal naše chyby. To jsme chtěli do druhé půle změnit, což se povedlo, brzy jsme vstřelili vyrovnávací branku a utkání se nám potom povedlo otočit. A myslím, že i můj výkon měl vzestupnou tendenci spolu s celým týmem,“ okomentoval VOJTĚCH HEGER jarní janovskou mistrovskou premiéru, kterou spolurozhodl s kolegou Janem Boháčkem, autorem zbylých dvou tref do černého.

Vojtěch Heger s dcerou na hřišti v Janově.Zdroj: archiv hráče Svoje gólové konto v tomto ročníku rozšířil osmadvacetiletý fotbalista na rovnou dvacítku a patří mu v průběžném pořadí kanonýrů druhé místo za nedostižným Matoušem Novotným z Dobříkova. Sám však zdůrazňuje především dobrou práci svých spoluhráčů. „Moje branky padly po výborných přihrávkách a centrech ze strany, kdy jsem si dokázal míče v šestnáctce najít a správně zakončit,“ popisuje.