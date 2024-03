Procházku po úvodním kole nelze začít jinde než na tatenickém pažitu, kde to před bezmála dvěma stovkami fanoušků v prvním poločase nevypadalo, že by něco mohlo narušit předpokládaný scénář. Kanonýr Matouš Novotný dvěma góly otevřel svůj jarní účet a fanoušci, kteří mířili na poločasovou klobásu, si asi úplně nemysleli, že se ještě dočkají dramatu. Favorit však krutě podcenil nástup do druhé půle a ještě než mnozí z přítomných klobásu dojedli, bylo ve 49. minutě vyrovnáno! Samozřejmě, že rázem ožilo jak publikum, tak domácí fotbalisté. A jestli jim vyšel start druhého poločasu, tak o jeho závěru to platí dvojnásob. V 78. minutě nestárnoucí David Tareš dokonal senzační obrat a než mohli hosté sešikovat řady k závěrečnému náporu ve snaze zápas zachránit, přidal Totušek gól s pořadovým číslem 4 a bylo vymalováno. Skvělý tatenický start, naopak Dobříkov má po pokaženém druhém poločase o čem přemýšlet.

Slovan musel pracně obracet. Derby pro Dolní Újezd, velké poličské fiasko

Tateničtí se díky tomuto výsledku vyšvihli na druhou pozici, jsou na tom bodově stejně s českotřebovským béčkem, které loupilo body na trávníku poslední Sloupnice. Vyrovnané zápolení pro sebe hosté strhli zásluhou gólu Rybky v 83. minutě a domácí tým se tak nedočkal vzpruhy, kterou by tak moc potřeboval. Podle výsledku snadnější cestu k výhře mělo další béčko, konkrétně to lanškrounské, o kterém je v popředí soutěže také stále více slyšet. I když žádná pohoda to nebyla, ještě v 75. minutě byl stav duelu s Jaroměřicemi smírný 2:2, závěr však domácí měli drtivý.

Gólově bohatá byla derby na Svitavsku. Janov sice odehrál převážnou většinu prvního poločasu na polovině moravskotřebovské rezervy, jenže její smrtící rychlé výpady znamenaly průběžné skóre 1:2. Co však bylo neméně smrtící, to byla střelecká forma dvojice Heger – Boháček. Tihle borci po změně stran našli klíč k obraně Slovanu a čtyřmi zásahy poskládanými do rozmezí sedmnácti minut rázně otočili kormidlem střetnutí.

Jak se popasovat se silným větrem? Týmy Svitav i Litomyšle na to našly recept

V Bystrém nasadila vysoké tempo od zahajovacího hvizdu Kunčina a domácí moc nestíhali, důsledkem bylo jejich poločasové dvoubrankové manko. Po změně stran byli Bysterští daleko více vidět, soupeř jim nejprve pomohl vlastencem a protože v závěru začal přece jen „šlapat vodu“, postaral se Svoboda ve finiši o asi spravedlivou dělbu bodů. Pozoruhodností byly kunčinské góly, jež všechny nesly označení „Made in Kaláb“ – Leoš, Adam a Patrik.

Když byla řeč o překvapeních prvního jarního kola, tak nelze nepohlédnout do Semanína. Jehnědí sice už v závěru podzimu naznačovalo růst výkonnosti, ale přece jen, zvítězit na půdě soupeře, který přezimoval druhý, to je tedy pecka. Všechno podstatné, co se skóre tyče, se odehrálo do poločasu, asi zlomová byla proměněná penalta Rozlívky těsně před odchodem do kabin. Domácí se stavem 1:3 nedokázali po změně stran přes veškeré úsilí pohnout.

Třebařovský lídr se mohl spolehnout na střelce Knápka. Ostrá palba v Sebranicích

Konkurs na útočníka vyhlašovali v průběhu zimní přestávky v Pomezí, neboť špatná produktivita je jednou ze zásadních příčin nelichotivého postavení v tabulce. A úvodní mistrovské vystoupení ukázalo, že hledání neskončilo. Soupeř z Březové si v první půlce vypracoval dvoubrankové vedení, když Eduard Kutlák předvedl, že v I. B třídě se dají dávat góly i v sedmačtyřiceti. Náskok hosté strážili do koncovky, kdy Adam Hegr přece jen prolomil střelecké zakletí svého celku, ale nic více se s výsledkem udělat nepovedlo a velmi důležité tři body zamířily k řece Svitavě.