Litomyšlská Jiskra zvítězila na podzim v Lanškrouně a zopakovala to i v jarní domácí odvetě, navíc tohoto soupeře zdolala i loni na jaře, což je pro ni pozoruhodná série. Střetnutí jí vyšlo, do sedla jí pomohla proměněná penalta po půlhodině hry, kterou proměnil Sršeň. Rozhodující byl nástup do druhého poločasu, nejprve se před gólmanem Faltusem prosadil důsledný L. Severa a následně se po dobře rozehraném rohu prosadil hlavou kapitán M. Hašek. Na čestný úspěch soupeři nahráli sami domácí „na kecku“, ale hned vzápětí završil jejich vydařené představení střídající Malý po rychlém protiútoku. Lanškroun tentokrát zaostal za svými výkony z předchozích kol a směrem dopředu byl překvapivě málo nebezpečný.

Zdroj: Radek Halva

„Utkání s Lanškrounem jsme měli od začátku do konce pevně pod kontrolou. Soupeře jsme za celou dobu do ničeho nepustili, vyjma jedné špatné rozehrávky, ze které jsme inkasovali. Celé mužstvo podalo velmi dobrý výkon, prakticky všechno, co jsme si řekli před zápasem, jsme dodržovali a co je hlavní, proměnili jsme šance. To byl největší rozdíl oproti prohranému utkání v Horních Ředicích. Musím vyzdvihnout výkon Vojty Folty, který připravil tři branky a na svojí straně naprosto dominoval¨. Na tento výkon budeme chtít navázat i ve středu v Chocni,“ řekl kouč Jiskry Roman Pražák, na jehož svěřence čeká nyní mimořádně náročný program v podobě tří „anglických“ týdnů v řadě.

„Utkání v Litomyšli se nám vůbec nepovedlo. Soupeř byl po většinu času a téměř ve všech herních činnostech lepším mužstvem. Nevím, čím to je, že čas od času dokážeme takhle vyhořet. Musím ale ocenit výkon soupeře. Domácí byli rychlejší, důraznější, kombinačně zdatnější, my jsme byli ve všem horší, v naší hře byla řada nepřesností, což ale bylo dáno i dobrým pohybem protihráčů. Zkrátka není co chválit,“ uvedl lanškrounský kormidelník Pavel Hrabáček.

Česká Třebová navázala na svůj úspěch v Moravanech, zapsala sezonní vítězství číslo 10 a v krajském přeboru se jí dýchá o poznání volněji. Zápas proti Pardubičkám zvládla přesvědčivě. „Aby měly cenu body z minulého týdne z Moravan, bylo nutné je potvrdit v domácím prostředí. To se nám povedlo po velice dobrém výkonu celého týmu, který hostům dovolil pouze jedno ohrožení naší branky. Celé utkání jsme byli aktivnějším a agresivnějším celkem, který si šel za třemi body,“ byl spokojen po výsledku 2:0 trenér František Dvořák ml.

Program dohrávek – středa 10. května: Choceň – Litomyšl (17.00), Moravany – Lanškroun, Holice – Lázně Bohdaneč, Přelouč – Libišany (vše 18.00).

Choceňský Spartak před týdnem zaváhal proti Přelouči, takže před ním stál jasný úkol – porazit silného soupeře z Lázní Bohdaneč. K jeho splnění ho nasměroval „šatnářem“ těsně před poločasovým hvizdem R. Fikejz. Hned po návratu z kabin zmařil hostující Břeň zjevnou možnost dosažení branky za cenu „červeného faulu“, čtvrt hodiny před koncem ho za urážku rozhodčího následoval pod sprchy kapitán Kejmar a proti devíti domácí pojistili Coufalovou zásluhou potřebný výsledek. „Odehráli jsme znovu dobré utkání. Víme, jak je každý zápas je pro nás důležitý. Kluci makali a soupeře přehrávali. Znovu jsme si vytvářeli velké množství šancí a dvě jsme dokázali proměnit. Výhra byla zasloužená. Další důležité utkání hrajeme ve středu, kdy hostíme dohrávce odloženého zápasu Jiskru Litomyšl,“ uvedl hrající trenér Petr Zahálka.

Bez gólu to proti kvalitnímu soupeři nejde. Janovský celek se o tom přesvědčil

Fotbal na jednu branku sledovalo publikum na Svitavském stadionu. Domácí přehráli odevzdaného protivníka z Vysokého Mýta rozdílem třídy, jasno bylo do poločasu (4:0). „Dá se říci, že to byla jednoznačná záležitost. V prvním poločase vůbec, to se hosté o nic ani nepokusili a jen bránili, my ale byli produktivní a čtyřikrát se střelecky prosadili. Druhá půle byla z naší strany ležérnější, takže se obraz hry částečně vyrovnal a také soupeř se ojediněle dostal do šance. Vynikl Vít Ehrenberger, který dal ve dvou víkendových utkáních za áčko a béčko celkem pět gólů. Další příležitosti jsme ještě zahodili, bylo to poklidné utkání,“ okomentoval dění na hřišti vedoucí svitavského týmu Oldřich Palla.

Do stále houstnoucího boje o držení krajského přeboru nyní promluvilo překvapivé vítězství Moravan v Holicích, díky němuž se dotáhly na skupinu dalších ohrožených mužstev. V první řadě na Moravskou Třebovou, která podnikla dlouhý výlet do Třemošnice s plánem bojovat o jakýkoli bodový zisk. Lepším a především nebezpečnějším týmem však byli domácí, kterým do sedla pomohl proměněný pokutový kop, po změně stran přidali pojistku, zatímco útočné pokusy Slovanistům jim mnoho starostí nenadělaly.

Bystré rozhodlo ve druhém poločase. Kolo plné překvapení v okresní trojce

KRAJSKÝ PŘEBOR – 25. kolo: Česká Třebová – Pardubičky 2:0 (0:0). Branky: Novotný, Polášek. Libišany – Horní Ředice 2:2 (0:1). Branky: Záruba, Vaníček – Morávek 2. Litomyšl – Lanškroun 4:1 (1:0). Branky: Sršeň z pen., L. Severa, M. Hašek, Malý – Marek. Holice – Moravany 2:3 (0:2). Branky: Rosůlek, Václavek – Kakrda, Knotek, Kosina. Choceň – Lázně Bohdaneč 2:0 (1:0). Branky: Fikejz, Coufal. Svitavy – Vysoké Mýto B 5:0 (4:0). Branky: Ehrenberger 3, Bednár, Palatka. Třemošnice – Moravská Třebová 2:0 (1:0). Branky: Petrlík z pen., T. Oswald. Přelouč – Heřmanův Městec 1:0 (1:0). Branka: Novák.