„V prvním a vždy důležitém soutěžním utkání sezony jsme výsledkově zklamali. Hosté nám přistřihli křídla hned v úvodu a tento moment výrazně ovlivnil další průběh hry. Ač to herně nevypadalo z naší strany špatně, tak na lepší držení míče a územní převahu se nevyhrává. O porážce rozhodla chybující defenzíva a jalová ofenzíva, která si s dobře organizovanou obranou soupeře na čele s gólmanem nevěděla rady,“ hodnotil vedoucí českotřebovského mužstva Miloslav Cink.

Litomyšlský trenér Roman Pražák byl samozřejmě daleko spokojenější. „V prvním mistrovském utkání jsme zajížděli do České Třebové, tedy k soupeři, kde se nám dlouhodobě nedaří. Do zápasu jsme vstoupili skvěle, když se po krásném míči za obranu od Jirečka s přehledem prosadil Láďa Severa. Bohužel po pár minutách bylo srovnáno, když naše chybné vystoupení potrestal Grepl. Ve dvacáté minutě jsme se dostali znovu do vedení, když střelu vyraženou domácím brankářem dorážel Folta. Prakticky celý zbytek poločasu se odehrával mezi vápny bez výrazných šancí. V poslední minutě jsme ještě po skvěle zahrané standardní situaci měli velkou možnost, ale Škeřík těsně minul. Po změně stran nás domácí dostali pod tlak, lépe se pohybovali a drželi míč, nicméně až na dva nebezpečné střelecké pokusy, se kterými si bez problémů poradil Jílek, naší branku neohrozili. My jsme měli dvě možnosti utkání definitivně rozhodnout, ale to se nám nepodařilo. Z velmi těžkého zápasu si odvážíme tři body, pro nás o to cennější, že jsme nebyli ani zdaleka kompletní a několik hráčů muselo nastoupit na jiných postech, než jsou zvyklí.“

TJ Jiskra Litomyšl vs. FK Česká TřebováZdroj: Deník/Radek Halva

Lanškroun v minulém ročníku prohrál obě tradičně prestižní bitvy se Svitavami, nyní si ale nachystal revanš. František Ptáček se v průběhu zápasu dostal dvakrát do samostatného úniku. V prvním poločase jeho pokus o přehození kryl gólman Cabal, ve druhém volil zakončení podél brankáře a to byl rozhodující moment utkání hraného před třemi stovkami fanoušků.

„Při vědomí dvou porážek se Svitavami v předešlém ročníku jsme šli do zápasu se spíše defenzivnější taktikou a vyplatilo se, protože s výjimkou dvou tří momentů jsme nebezpečí ze strany soupeře dokázali eliminovat. Poločasová bezbranková remíza plus mínus odpovídala dění na hřišti, protože na jedné straně se Ptáčkovi nepovedlo v dobré pozici přelobovat brankáře a na druhé nás podržel včasným vyběhnutím Slaný. Po změně stran jsme byli iniciativnější, myslím, že na naší straně byl větší hlad po vítězství, vyhrávali jsme osobní souboje a z naší aktivity jsme vytěžili vítěznou branku. Utkání jsme zvládli takticky dobře, závěr jsme odehráli soustředěně v defenzívě, vyvarovali se chyb a došli si pro výhru. Byl to zápas ve stylu: Kdo dá gól, vyhraje, povedlo se to nám. Cením si, že jsme byli aktivní i bez míče a fyzicky vydrželi po celých 90 minut,“ radoval se trenér Lanškrouna Pavel Hrabáček.

„Začátek utkání byl z naší strany herně solidní, vypracovali jsme si tam i naši největší šanci zápasu po spolupráci Zoicase s Horákem, který ale v tísni zakončil do gólmana. Zhruba po čtvrthodině nás domácí začali důsledněji napadat, nedovolili nám klidnou rozehrávku, my se s tím nedokázali srovnat, stále častěji chybovali a tahali na hřišti za kratší konec. I jediné brance utkání předcházela naše špatná rozehra a ztráta míče. Domácí byli celkově lepší a vítězství si tentokrát zasloužili, my jsme se směrem dopředu skoro k ničemu nedostali,“ uvedl vedoucí svitavského týmu Oldřich Palla.

Dobrý start má za sebou vysokomýtské béčko, skalp vždy nebezpečných a fotbalově zdatných Holic představuje na začátku sezony vítanou vzpruhu. „Hosté z Holic měli sice po většinu zápasu míč ve svém držení a hrozili především centry do vápna, ale naše obrana je stačila odvracet. Sami jsme si rychlým přechodem do útoku vytvářeli více příležitostí, dvě z nich dokázali zužitkovat a rozhodli tím o výhře. Nejprve skóroval Jeníček z přímého kopu a po krásné individuální akci Kábrta zvyšoval naše vedení Wimmer,“ hodnotil povedené utkání trenér Tomáš Fritsche. Co by za dvě vstřelené branky dalo vysokomýtské áčko…

Bezbrankovou remízou vstoupili do nového ročníku fotbalisté choceňského Spartaku. Teprve další průběh soutěže ukáže, jak cenný bod vyválčený v Třemošnici vlastně je, pořád se však jedná o zisk z venkovního hřiště a každý takový se ve vyrovnaném krajském přeboru bude hodit.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 2. KOLO: Lázně Bohdaneč – Libišany 1:3 (1:2). Branky: Klouda – L. Kraják 3 (1 z pen.). Česká Třebová – Litomyšl 1:2 (1:2). Branky: Grepl – L. Severa, Folta. Horní Ředice – Pardubičky 5:0 (2:0). Branky: Morávek 2, Koreček, Šenkýř, vlastní (Bobek). Vysoké Mýto B – Holice 2:0 (2:0). Branky: Jeníček, Wimmer. Prosetín – Moravany 4:0 (3:0). Branky: Modráček 2, Tichý, Vodvárka. Lanškroun – Svitavy 1:0 (0:0). Branka: F. Ptáček. Heřmanův Městec – Přelouč 3:1 (2:0). Branky: Voženílek, Salfický, Straka – Dlask. Třemošnice – Choceň 0:0 (0:0).