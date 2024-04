Do Litomyšle přijel na jaře zatím nulový Prosetín a kdyby domácí fotbalisté s vypracovanými stoprocentními šancemi nakládali lépe, musel by si odvézt pořádný příděl. Protože však pálili často do brankové konstrukce nebo do gólmana Hlouše, zůstala skóre poměrně skromné. „Druhý domácí zápas, konečně na travnaté ploše, která mimochodem snesla nejpřísnější kritéria. V prvním poločase jsme od začátku převzali otěže utkání. Po dvou neproměněných šancích a jednom nastřeleném břevnu jsme šli do vedení Paclíkem, soupeř ovšem po ojedinělém rohu brzy vyrovnal. Po dalších našich možnostech se nakonec ujala ta Šafránkova před koncem první části hry. Druhý poločas sotva začal a Paclík upravil na 3:1. Do konce zápasu se na tomto skóre nic dalšího nezměnilo, to ale vůbec neznamená, že se na place nic nedělo. Naopak, jsme byli až do konce výrazně dominantní a jen díky skvělému Hloušovi v brance Prosetína se stav na ukazateli neměnil. Hra našeho týmu mě velice potěšila, musím hráčům poblahopřát k výkonu, který musel bavit nejen je, ale i přítomné diváky,“ byl spokojen trenér Jiskry František Dvořák st.