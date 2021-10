Série neporazitelnosti vedoucích Horních Ředic v Litomyšli skončila. Jiskře se zápas povedl po všech stránkách a její vítězství zaujalo fotbalovou veřejnost v regionu.

Litomyšl – Horní Ředice 3:0

Určující pro vývoj duel byly úvodní minuty. Nejprve Kundera poslal ideální balon za obranu L. Severovi a ten si sám před gólmanem Lindrem poradil. Chvíli nato po dlouhém autu se na malém vápně nejlépe zorientoval Paclík a po necelé čtvrthodině to bylo 2:0. Na to hosté nebyli v dosavadním průběhu soutěže zvyklí, ale záhy se oklepali a začali dokazovat svoji herní vyzrálost. Narazili ale na takticky dobře připraveného a organizovaně hrajícího protivníka, který jim žádný ofenzivní rozlet nedovolil. Což platilo také po přestávce, snaha lídra byla marná a střídající Zeman z brejku v poslední minutě pečetil účet.

„Do utkání s vedoucím týmem přeboru jsme vstoupili skvěle, velice brzy jsme se dostali do dvoubrankového vedení, kdy jsme perfektně vyřešili brejkovou situaci a potom jsme se prosadili po dlouhém autu,“ kvitoval litomyšlský trenér Roman Pražák.

Takový start samozřejmě ovlivnil další dění na trávníku. „V prvním poločase a vlastně po celé utkání měl soupeř více míč na kopačkách, ale do vyložených šancí se prakticky nedostával. Díky tomu, že jsme velmi brzy vedli, jsme se uklidnili a mohli hrát to, na co jsme se připravovali, tedy hrát v organizovaném bloku, blízko sebe a přecházet do rychlých protiútoků,“ zdůrazňuje Pražák.

Právě z brejků mohla Jiskra výhru několikrát navýšit, povedlo se to teprve z poslední akce celého zápasu. „Škoda jen, že v závěru, kdy soupeř hrál na riziko, jsme nedokázali využít několik dalších zajímavých příležitostí. Narazili jsme na velmi silného protivníka s několika exligovými hráči, ale podali jsme takticky jednoznačně nejlepší výkon za celou dobu, co v Litomyšli působím. Přineslo to svoje ovoce a zaslouženou výhru. Kluci zápas odmakali a ukázali, že se můžeme měřit i s těmi nejlepšími, Budeme na to chtít navázat v derby se Svitavami,“ vyhlíží Roman Pražák čtvrteční tahák.

Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic, se k utkání vyjádřil takto: Paradoxně jsme herně předvedli jeden z nejlepších výkonu podzimu, bohužel však také udělali individuální chyby, které soupeř potrestal. Hned v 8. minutě jsme při pokusu založit útok připravili míč na kopačky soupeře a bylo to 1:0. Ve 13. minutě domácí házeli aut, který letěl až do vápna, kde ho po našem nedůrazu jeden z hráčů soupeře doklepl do sítě. Po této brance začal soupeř hrát to, co potřeboval. Zatáhl se na vlastní polovinu a čekal na brejky. Předvedli jsme sice několik pěkných akcí, žádná však neskončila gólem. Ve druhém poločase jsme změnili rozestavení s tím, že nemáme co ztratit a ještě více přidali. Soupeře jsme prakticky nepustili na naší polovinu, bohužel ve finální fázi jsme selhali. V samotném závěru domácí z brejku upravili na 3:0. Výsledek je pro nás krutý. My hráli fotbal a soupeř trestal chyby. Poprvé jsme v sezoně prohráli, přesto kluky chválím za nasazení až do samotného konce zápasu a soupeři gratuluji.

13. KOLO: Pardubičky – Rohovládova Bělá 4:0 (1:0). Branky: 5. vlastní (Najman), 69. Knyshov, 78. Pospíšil, 81. Froš. Choceň – Proseč 6:0 (2:0). Branky: 27., 72. a 75. Benda, 36. Coufal, 51. Laky z pen., 85. Fikejz. Litomyšl – Horní Ředice 3:0 (2:0). Branky: 8. L. Severa, 13. Paclík, 89. Zeman. Česká Třebová – Luže 5:0 (2:0). Branky: 11. a 73. Vaňous, 6. Roušar, 81. Grepl, 88. Plačko. Chrudim B – Holice 0:3 (0:1). Branky: 43. Řezníček, 54. Lát, 82. Václavek. Moravany – Třemošnice 1:0 (1:0). Branka: 27. J. Branda. Moravská Třebová – Svitavy 2:2 (1:1). Branky: 17. Holub, 49. Bednář z pen. – 4. A. Novák, 76. D. Juřík.

Zápas Heřmanův Městec – Lanškroun byl odložen (karanténní opatření v mužstvu hostů).