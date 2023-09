Hrdinou kvalitního duelu s vedoucím týmem přeboru byl z litomyšlského pohledu autor obou branek Ladislav Severa. Zejména jeho druhá trefa stála za to, pět minut před koncem se projektil z jeho kopačky zakroutil pěkně na přední tyč a zaskočil gólmana Lindra. „Po nepovedeném utkání v Prosetíně nás čekal lídr soutěže a loňský mistr z Horních Ředic. Na soupeře jsme se v týdnu poctivě připravovali s cílem udržet se v tabulce na kontakt. Do utkání jsme vstoupili aktivně, ale v 5. minutě nás hosté potrestali, když jsme špatně dostoupili Šenkýře, který propálil vše, co mu stálo v cestě,“ popisuje trenér Roman Pražák vstup do duelu, který určitě nebyl podle představ Jiskry.

„Trvalo nám nějakých dvacet minut, než jsme se oklepali, naštěstí jsme přestáli tlak Ředic, postupně se dostávali do hry a do poločasu se nám po rychlém protiútoku podařilo srovnat. O poločase jsme si dlouze vysvětlovali, jak soupeře dostupovat a bránit, abychom se nedostávali pod tlak, bohužel jsme v první polovině druhého poločasu opět tahali za kratší konec. Všude jsme byli pozdě, hosté měli spoustu místa a přežili jsme několik jeho velkých šancí. V 62. minutě na nás byla odpískána penalta, kterou Přibyl s přehledem proměnil. O nařízení pokutového kopu za skok na hranici vápna si každý může udělat obrázek… Naštěstí nás tento moment nakopl, prostřídali jsme a dostali se do tlaku, který vyústil v krásnou vyrovnávací branku Ládi Severy. Hosté potvrdili velkou kvalitu na všech postech, bod bereme,“ netajil se kouč Pražák.

Svitavské zápasy v Chocni, to je příběh na dlouhý román a málokterá jeho kapitola skončila pro Svitavy v poseldních letech dobře. Loňský úspěch je v tomto směru zřejmě výjimkou potvrzující pravidlo. Hosté přijeli sice s novým mužem v kádru Milan Králíčkem, ale také s četnými absencemi, kromě dlouhodobě zraněného Ehrenbergera nehráli D. Juřík, Chlup ani Češka a to je zásah do základní sestavy jako hrom. Na herním projevu se to podepsalo.

„Museli jsem přeskupit obrannou i středovou řadu, ale vůbec si to nesedlo. Neměli jsem snad jedinou souvislou akci, ztráceli míče, kazili přihrávky, chybovali v dostupování hráčů. První poločase byl ještě, dá se říci, vyrovnaný, ve druhém naše herní problémy vygradovaly obdrženými brankami,“ uvedl vedoucí mužstva Oldřich Palla. U všech byl choceňský Gronych, nejprve po jeho akci a tvrdé střele vyražené Cabalem dopravil míč do sítě Štanglica a následovala Gronychova zdařilá individuální akce. „Naděje nám svitla poté, co Králíčkovu ránu vytáhl gólman na břevno a Brázda, který míč důsledně sledoval, ho dorazil do branky. Jenže netrvala dlouho, zadusil ji znovu Gronych svým druhým gólem. Celkově to od nás byl slabý výkon, soupeři stačil jednoduchý fotbal, aby získal tři body,“ uznal Palla.

Ve středu 20. září od 17 hodin je na programu dohrávka dvakrát odloženého utkání 2. kola Poháru hejtmana Pardubického kraje mezi Litomyšlí a Svitavami.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 7. KOLO: Litomyšl – Horní Ředice 2:2 (1:1). Branky: L. Severa 2 – Šenkýř, Přibyl z pen. Holice – Pardubičky 3:1 (2:1). Branky: Vodák 2, Václavek – Němec. Česká Třebová – Vysoké Mýto B 1:4 (0:3). Branky: Grepl – Benda 2, Mokrejš, M. Fišer. Libišany – Prosetín 4:2 (3:2). Branky: O. Kraják 2, Fidra, Ujec – Marek, Filipi. Přelouč – Lanškroun 0:3 (0:2). Branky: Savych, Kolomý, Pospíšil. Moravany – Lázně Bohdaneč 0:4 (0:4). Branky: Klouda 3, Kárský. Heřmanův Městec – Třemošnice 0:1 (0:1). Branka: Malý z pen. Choceň – Svitavy 3:1 (0:0). Branky: Gronych 2, Štanglica – Brázda.