Jan Boháček není mezi top kanonýry na Svitavsku žádným nováčkem. V předchozím ročníku kraloval pořadí střelců v okresním přeboru a aktuálně má v I. B třídě na kontě 14 zásahů. Sám však přiznává, že to, co se povedlo jeho týmu v utkání se Semanínem, ještě nezažil.

Výhrou 10:0 nad Semanínem šokoval Janov fotbalovou veřejnost v regionu. Jaký to byl zápas vašima očima?

Popravdě a upřímně tomu ještě teď nevěřím, že to bylo 10:0. Takový výsledek jsem osobně zažil v mužském fotbale poprvé a zároveň asi i naposledy…

Co byly podle vás hlavní příčiny, proč utkání dopadlo takovým skóre? Lze říci, že vy jste hráli tak dobře, nebo hosté tak špatně?

Podle mého názoru jsme hráli dobrý kombinační fotbal s úspěšnou koncovkou, ale soupeř byl zároveň dost odevzdaný. I když byl asi částečně oslaben.

Jak se vám hrálo vám v zápase, ve kterém jste zapsal hattrick a celému týmu vycházelo, na co sáhl?

Mně osobně se hrálo skvěle, a to z toho důvodu, že jsem byl často na míči a zapojoval se do spousty útočných akcí. Pár šancí jsem klasicky zahodil, ale nakonec to začalo padat a byl z toho hattrick, ale ještě důležitější je samozřejmě vítězství.

Výsledek každého překvapil i proto, že jen o týden dříve jste prohráli na hřišti posledního Pomezí, i když jste hráli dlouho v početní výhodě. Co se vám povedlo během týdne hlavně změnit, co se týče herního projevu a přístupu?

Myslím, že je to dost o hlavě a psychickém rozpoložení. V Pomezí jsme to soupeři vysloveně darovali, ale v týdnu jsme měli dohrávku s Moravskou Třebovou a předvedená hra z naší strany tam byla úplně o něčem jiném. Bylo tam nasazení, touha a hlad po vítězství. Nakonec jsme urvali alespoň bod, který může být v konečném zúčtování cenný. Právě proto si myslím, že jsme na víkendový zápas proti Semanínu byli daleko lépe připraveni než v Pomezí.

PODÍVEJTE SE: Sloupnice, nebo Žamberk? Zůstali dva uchazeči o prvenství

Co byste řekl k dosavadnímu průběhu jarní části z pohledu výkonů a výsledků vašeho týmu a jaký je váš výhled do zbývajících kol I. B třídy?

Jarní část vypadá z našeho pohledu daleko lépe než podzim, i když samozřejmě jsou tam zápasy, kdy se absolutně nedaří a jsou bez náboje a nasazení, jako zmiňované Pomezí nebo na začátku jara Libchavy. A zbytek, co nás čeká? Pokračovat v dobrých výkonech, bojovnosti, bodovat co možná v nejvíce utkáních. Hlavně si ale užívat hru, aby nás bavila, každý to snad hrajeme pro radost a potěšení.

Jak vy sám hodnotíte zápasy I. B třídy z osobního pohledu v porovnání s okresním přeborem? V čem jsou pro vás jako pro útočníka jiné a náročnější?

Rozdíl tam určitě je. Obránci jsou kvalitnější, rychlejší a většinou nenajdete slabý článek v obraně. Na druhou stranu když funguje tým, potom jsou i výsledky a tím pádem i góly. Vždy je to zásluha celého mužstva a nikdy ne jednotlivce, je to kolektivní sport.

Na závěr z jiného soudku - co jste říkal na souboj o ligový titul Sparta vs. Slavia? Pokládáte titul pro Spartu za zasloužený?

Zasloužený bych neřekl. Sparta neměla co ztratit a šla zápas po zápasu. Slavia si to vlastně pokazila sama. Měla dostatečný náskok a nechala se takhle Spartou dotáhnout zbytečnými ztrátami a lajdáctvím. To stálo Slavii titul. Samozřejmě Spartě to ke konci sezony začalo šlapat a tudíž si došla po několika letech pro titul. Příští rok to bude třeba moje oblíbené Slovácko…

Kromě janovské střelecké exploze bylo uplynulé dějství v regionu gólově spíše skoupé. Kromě Jana Boháčka nedal nikdo další v soutěžích dospělých více než dva góly. Mezi mládežníky se zaskvěl moravskotřebovský mladší žák Tadeáš Ptáček, jenž v utkání krajského přeboru skóroval pětkrát.