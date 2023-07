POHÁR HEJTMANA /FOTOGALERIE, VIDEO/: Zajímavé souboje, bohaté brankové úrody, penaltová dramata, pěkné divácké návštěvy, nečekané výsledky, ale také dost početnou přehlídku červených karet, to všechno přineslo úvodní kolo Poháru hejtmana Pardubického kraje, které v regionu otevřelo nový mistrovský fotbalový ročník. Dvanáct týmů si doposud vybojovalo postup do druhého kola, které se hraje o příštím víkendu.

Branka dolnoújezdského Lukáše Novotného v utkání Dolní Újezd vs. Litomyšl. | Video: Radek Halva

Největší překvapení? Na výběr jich je několik. Vždycky je tomu tak v případě, kdy uspěje celek z nižší soutěže. Což se přihodilo dvakrát. Slatiňany coby nováček I. A třídy si vyšláply na přeborové Holice, které zápas nezachránily ani ve více než dvacetiminutové „přesilovce“. Bystré hrálo ještě na jaře okresní přebor Svitavska, ze kterého postoupilo do nejnižší krajské soutěže a naznačilo slušnou formu, když na domácí půdě přehrálo vítěze I. A třídy z Proseče.

Další favorité postupovali s odřenýma ušima. Derby mezi Moravskou Třebovou a Svitavami v nadcházející sezoně fanoušci vinou sestupu Slovanu z krajského přeboru neuvidí a je to určitě škoda, což pohárový duel hraný ve Starém Městě potvrdil. Nechybělo mu vlastně nic, osmigólová přestřelka (domácí se přitom do listiny střelců zapsali šestkrát, dvakrát však mířili do vlastní sítě…) došla do penaltového rozstřelu a v něm byli lepší Svitavští hrající více než půlhodiny bez vyloučeného Juříka. Penalty poslaly do druhého kola i choceňský Spartak, který si v této dovednostní disciplíně poradil s dalším nováčkem I. A třídy Žamberkem (v tomto utkání se „červenalo“ dokonce dvakrát). Penaltoví exekutoři se do sytosti vyřádili v klání mezi fotbalisty Jablonného nad Orlicí a Lanškrouna, o úspěchu hostů se rozhodlo v šestnácté sérii.

Vůbec nejvyšší návštěva prvního kola čítající na 350 párů očí se sešla v Holetíně, kde domácí účastník III. třídy Chrudimska čelil Prosetínu, na který čeká premiéra v nejvyšší krajské soutěži. Zdánlivě tedy jasná záležitost, ale ouha, vysoký favorit musel být nakonec rád za nejhubenější výsledek ve svůj prospěch. Rozdíl tří soutěžních pater ve fotbalové pyramidě nebyl moc znát ani v případě těsné výhry Přelouče v Křični, i tady mělo střetnutí náboj do závěrečného hvizdu. Moravany inkasovaly v Zámrsku gól v první minutě, ale tenhle okamžik je nesrazil do kolen a vývoj v dalším průběhu obrátily. Po boji jde dál rovněž Heřmanův Městec, na jehož první trefu ještě domácí Skuteč našla odpověď, na druhou ovšem nikoli.

Nejjednoznačnější cestu do druhého kola měly Pardubičky, ty rozmetaly na prach jakékoli myšlenky Rosic na překvapení ještě do poločasu. Bez větších komplikací přešla také Třemošnice přes okresního rivala z Křižanovic. Sousedské derby v Dolním Újezdu dostala litomyšlská Jiskra pod svoji kontrolu ve druhém poločase a také nebude chybět mezi šestnáctkou mužstev ve druhém pohárovém dějství. Do něho byly přímo nasazeny celky Libišan a Lázní Bohdaneč, tedy finalisté minulého ročníku, a také Česká Třebová, které odstoupil nalosovaný soupeř z Kunčiny.

1. KOLO: Slatiňany – Holice 3:2 (2:2). Branky: 7. a 23. Koblasa, 56. M. Slavík – 29. Václavek, 42. Vodák. ČK: 1:0 (68. J. Slavík). Žamberk – Choceň 2:2 (1:1), pen. 5:6. Branky: 31. a 73. M. Cvik – 11. Laky, 75. Štanglica. ČK: 1:1 (85. Huška – 52. Bačkovský). Moravská Třebová – Svitavy 4:4 (2:3), pen. 1:3. Branky: 2. a 87. Šmerda, 31. Lebiš, 52. Schütz – 6. Bednár, 29. vlastní (Šmerda), 35. vlastní (Bubela), 53. D. Juřík. ČK: 0:1 (64. D. Juřík). Holetín – Prosetín 0:1 (0:0). Branka: 60. Filipi. Křižanovice – Třemošnice 0:4 (0:2). Branky: 31., 41. a 48. Oswald, 69. Culek. Zámrsk – Moravany 1:3 (1:1). Branky: 1. Matoušek – 40. a 88. Knotek, 64. Kříž. Bystré – Proseč 3:2 (1:1). Branky: 5. Jíra, 63. Svoboda, 70. Jukl – 36. Romportl, 61. Koutný. Rosice nad Labem – Pardubičky 1:7 (0:5). Branky: 7. Růžička – 13., 15. a 28. Tuťálek, 23. Müller, 25. Bobek, 47. Mec, 73. Markl. Křičeň – Přelouč 1:2 (0:1). Branky: 84. Kučera – 39. Lipavský, 83. Vosáhlo. Dolní Újezd – Litomyšl 1:4 (1:1). Branky: 26. Novotný – 21. L. Severa, 56. Tomšů z pen., 60. Štarman, 90. Kundera. Skuteč – Heřmanův Městec 1:2 (0:0). Branky: 65. Talácko – 48. Straka, 68. Turina. Jablonné nad Orlicí – Lanškroun 0:0 (0:0), pen. 13:14.

Zbývá sehrát: Opatovice nad Labem/Horní Ředice (středa 2. srpna, 18.00).

2. KOLO (úřední termín 5. srpna): Přelouč – Pardubičky, Prosetín – Třemošnice, Slatiňany – Opatovice nad Labem/Horní Ředice, Heřmanův Městec – Lázně Bohdaneč, Moravany – Libišany, Bystré – Česká Třebová, Litomyšl – Svitavy, Choceň – Lanškroun.