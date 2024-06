Jásot na Slovanu! Po skalpu Zámrsku se v Moravské Třebové těší na krajský přebor

/I. A TŘÍDA/ Nebyla to rozhodně cesta přímočará a prostá překážek a nejrůznějších výmolů, ale moravskotřebovský Slovan se po roční pauze vrací do krajského přeboru a to je vynikající zpráva pro tamní fanoušky! V konečném pořadí je druhý a to je pozice zaručující postup. Razítko na tento výsledek bylo věru stylové, když Slovanisté na závěr zdolali suveréna ze Zámrsku. A další zástupci Svitavska? Ti musí vzít zavděk záchranou, na výraznější úspěch jejich výkony a výsledky nestačily. Sestupují orličtí zástupci FC Jiskra 2008 a Jablonné nad Orlicí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Krajská fotbalová I. A třída. | Foto: Deník/Radek Halva