Jarní forma Jaroměřic. Tým z Malé Hané potřetí na jaře vyloupil cizí hřiště. Po Moravské Třebové a Bystrém zvítězil také v Březové, kde se to možná čekalo ze všech tří zmíněných případů nejméně. Rozhodující úsek hry nastal okolo odehrané hodiny, kdy se Švecovi a J. Valentovi povedlo „slepit“ dvě rychlé trefy. Zlikvidovat stav 1:3, to bylo pro domácí výběr neřešitelným úkolem. Kontaktní gól ještě dal, ale to bylo všechno.