/I. B TŘÍDA/ Bude to doslova bratrovražedný boj. Před posledním kolem svitavsko-orlické skupiny nejnižší krajské fotbalové soutěže je rozdíl mezi dvanáctým Pomezím a třináctými Jaroměřicemi dvoubodový. A protože se na závěr sezony utkají právě tyhle týmy na Malé Hané ve vzájemném duelu, je nabíledni, že dohrání mistrovské sezony tam bude všechno jiné než klidné a pohodové. Půjde o holý život v krajské soutěži!

Sokol Pomezí vs. SK Sloupnice. | Foto: Deník/Radek Halva

Pomezí se dostalo do výhodnější pozice díky tomu, že na vlastním trávníku splnilo „povinnost“ v souboji se sestupující Sloupnicí. Domácí získali do poločasu uklidňující dvoubrankový náskok, možná až příliš uklidňující, takže si po změně stran dost dlouho výrazně koledovali o komplikace. Ke svému štěstí se jim však nakonec dokázali vyhnout a v samotném závěru zpečetili výsledek, který je posunul na dvanácté místo. To už by mohlo znamenat záchranu, i když samozřejmě bude záležet na vývoji ve vyšších soutěžích, především počínání divizního Hlinska, a potom také na porovnání se skupinou A (aktuální stav: Hrochův Týnec 28 – Pomezí 28).

Jaroměřice hodlaly posílit záchranářské naděje proti suverénům z Dobříkova, ale to se ukázalo jako představa úplně mimo fotbalovou realitu. Snad jenom zkraje druhého poločasu, kdy Josef Valenta snižoval na 1:2, se zdálo, že by snad domácí ještě mohli zabojovat o překvapení, jenže v tu dobu už hráli v deseti bez vyloučeného Slouky, který při jedné z vyložených šancí soupeře zatáhl za „záchrannou brzdu“. A to bylo K.O., šestigólový kanonýr Matouš Novotný (celkem má v sezoně nyní na kontě neskutečných 61 branek!) se svými spoluhráči nadělal z jaroměřické defenzívy trhací kalendář a tak tak, že zápas neskončil dvouciferným přídělem.

Tudíž hodina H nadejde v neděli 2. června v 16.00. Jaroměřice versus Pomezí. Domácí musí vyhrát za tři body, jakýkoli jiný výsledek je pošle do okresu.

Do hry částečně ještě může vstoupit trápící se moravskotřebovské béčko, nicméně na třinácté místo propadnout nemůže, protože při rovnosti bodů s Jaroměřicemi by v jeho prospěch mluvila lepší vzájemná bilance. Že ale jaro v jeho podání za moc nestojí, to se prokázalo rovněž v duelu se Semanínem, který byl pro Slovan skoro vyhraný, ještě na začátku 84. minuty vedl 2:0. Koncovku však hrubě nezvládl a dovolil soupeři vyrovnat.

Mimochodem obdobný příběh se psal také o pár kilometrů dál v Kunčině. I tam hrálo prakticky všechno do karet domácímu celku, deset minut před koncem vedl 3:2, leč nakonec odešel úplně s prázdnou a dvojice střelců Andrle – Prachař překlopila vývoj ve prospěch Jehnědí. Tento celek z Orlicka skončí v TOP 5, což je oproti předchozímu ročníku výrazný posun.

Splněno hlásí v Bystrém, dobrý jarní finiš zajistil Sokolům v předstihu jistotu udržení. V derby u řeky Svitavy hosté dvakrát vedli, březovský střelec Dufek se pokaždé postaral o vyrovnání a remízu nakonec oba rivalové docela brali.

Na dalších stadionech se hrálo bez většího psychického tlaku na výsledek, což se projevilo bezstarostností na hrací ploše a gólovými hody. Názorným příkladem budiž Česká Třebová, v souboji tamní rezervy proti Tatenici se síť rozvlnila dohromady desetkrát, přičemž domácí fotbalisté rozhodli zápas šňůrou pěti branek v rozmezí 26. a 49. minuty.

Janov mohl bodovým ziskem v Lanškrouně podtrhnout druhé místo, ale ke splnění tohoto cíle byl hodně daleko, protože si vybral snad nejslabší jarní chvilku. Dostal dva góly během úvodních tří minut a už se to s ním vezlo, rostoucí příděl nedokázal přibrzdit a s chutí hrající domácí se nenechali pobízet. Přesto mají Janovští pozici vicemistra I. B třídy na dosah, v posledním kole jim k jistotě stačí získat na domácím hřišti bod.