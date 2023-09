/KANONÝR – OSOBNOST DENÍKU/ Fotbalistům Hradce nad Svitavou vstup do nového ročníku…

Kdeže ty jarní sněhy jsou… To si mohli říci sloupničtí fotbalisté při vzpomínce na to, jak letos v dubnu rivaly z Dobříkova přehráli 3:0 a jejich jízda potom skončila až na druhém místě. Teď je ale všechno jinak, po třetí porážce v řadě klesli ke dnu pořadí, zatímco Dobříkov válí. V utkání měl stálou územní převahu, kterou do poločasu zúročil skromně pouze jednou po standardní situaci. Po přestávce byl k vidění rozháraný fotbal, ve kterém se více diskutovalo a žlutilo (celkem devět napomenutí kartou této barvy) než hrálo a hosté v závěrečné čtvrthodině zvýraznili svoji výhru.

Pro Jiskru rozhodl start druhé půle. Trestuhodná svitavská ztráta v Moravanech

Na čtvrté vítězství v řadě útočila také moravskotřebovská rezerva. Šňůru výher neudržela, neporazitelnost však ano, protože v nastaveném čase druhého poločasu smazal střídající Malach po standardní situaci jednogólové vedení lanškrounského béčka. Střetnutí to bylo hodně nervózní, mimo jiné hostující trenér Pospíšil a vedoucí mužstva Štaffa skončí po červených kartách u disciplinární komise.

Začátek zápasu v Janově vyšel domácím, aktivní Heger je dostal do dvoubrankového vedení. Hosté z Jehnědí následně snížili a potom ještě nastřelili tyčku. Ve druhém poločase bylo více iniciativy na jejich kopačkách, Janovské několikrát podržel brankář Křemenák. Rozhodl přímý kop Knapa, který posadil ideální balon na hlavu Boháčka. Průměrné utkání, ve kterém to domácí fotbalisté doslova ukopali za tři body…

Moravská Třebová i počtvrté za tři body, stoprocentní je po další výhře i Zámrsk

Pokračuje trápení omlazeného celku z Pomezí, ze dvou svých domácích vystoupení nastřádal skóre 0:7. V okresní bitvě proti Kunčině nepodali domácí úplně marný výkon, jenže jejich snaha směrem dopředu byla bezzubá, zatímco soupeř efektivně využíval brejkových situací a svého rychlého přechodu do útoku. Střelecky se navíc chytil Spálenský a po jeho dvou gólových zásazích se dohrálo v režii Kunčiny.

Kroutit hlavami museli fanoušci z Bystrého nad tím, jak jejich tým dokázal prohrát v souboji se Semanínem. Na gólové příležitosti by totiž jasně zvítězil, ale ke své škodě pouze na příležitosti. Góly totiž dávali výhradně hosté, zatímco nováček v zakončení totálně vyhořel, zahodil, co se dalo, a tyhle ztracené body ho budou hodně mrzet. Zato Semanín, ten uspěl naplno potřetí za sebou, sice se štěstím, ale na to se nikdo ptát nebude.

Třebařov se vytasil s ostrou gólovou municí. A nebyl zdaleka jediný

Vyrovnané střetnutí mezi Tatenicí a Jaroměřicemi čekalo na svoje rozuzlení do samotné koncovky. Zdálo se, že všechno hraje do karet hostům, protože hráli v posledních dvaceti minutách v početní převaze po vyloučení Glocara po druhé žluté kartě. Jenže jim to nebylo k ničemu, neboť tuto herní situaci nejen, že nezužitkovali, ale v 84. minutě inkasovali po rozehraném trestném kopu z kopačky Soukopa a Tateničtí tak brali v deseti velmi cenný plný zisk.

První zápas v novém dresu a hned důležitý gól mající nakonec hodnotu tří bodů! Tomu se tedy říká entrée… Osmadvacetiletý Lukáš Vostrovský přišel do Březové nad Svitavou v týdnu před utkáním s Českou Třebovou B z Lokomotivy Hradec Králové a po hodině hry zvyšoval náskok mužstva od řeky Svitavy na 2:0. Domácí se tím mohli uklidnit a kormidlovali zápas k vítězství, což se jim zdárně povedlo, když kontaktní trefa hostujícího Barbořáka přišla příliš pozdě na to, aby rezerva ještě něco s výsledkem udělala.

I. B TŘÍDA – SKUPINA B – 5. KOLO: Březová nad Svitavou – Česká Třebová 2:1 (1:0). Branky: Ovad z pen., Vostrovský – Barbořák. Janov – Jehnědí 3:1 (2:1). Branky: Heger 2, Boháček – Najman. Tatenice – Jaroměřice 1:0 (0:0). Branka: Soukop. Sloupnice – Dobříkov 0:4 (0:1). Branky: Novotný 2, Konvalina, Sedlák. Pomezí – Kunčina 0:3 (0:2). Branky: Spálenský 2, T. Pagáč. Bystré – Semanín 0:2 (0:1). Branky: Dvořák, Stolín. Lanškroun B – Moravská Třebová B 1:1 (1:0). Branky: D. Skalický – Malach.