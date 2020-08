Samozřejmě to není jednoduché a hrát fotbalové soutěže s sebou přináší nové povinnosti, ale předseda Pardubického krajského fotbalového svazu a člen Výkonného výboru FAČR MICHAL BLASCHKE věří, že ve všech lidech, kteří se v regionálním fotbale pohybují, nyní převáží zodpovědnost a vědomí, že bez dodržování stanovených pravidel to nepůjde.

Po jarní nucené koronavirové “odstávce“ stojíme na prahu nové sezony v Pardubickém kraji. V čem bude jiná a výjimečná? Třeba tím, že bude stačit odehrát padesát procent utkání, aby byla platná…

Jiná bude především tím, že nevíme, jestli ji celou dohrajeme a kolik utkání nám bude umožněno odehrát. Myslím si, že je dobře, že k postupu nebo sestupu bude stačit odehrát polovinu zápasů, protože mít uzavřené soutěže rovněž pro další ročník by z mého pohledu bylo velice špatné. Nebyla by tam ta soutěživost, postupová radost a podobně.

Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR přijal pro novou sezonu amatérských soutěží řadu opatření, o kterých byla nepochybně vedena závažná debata. Co byly ty hlavní otázky, které byly nejvíce zvažovány?

Hlavní snahou je, aby se dohrálo co nejvíce soutěží a byly vytvořeny příznivé podmínky pro možnost hrát fotbal. Samozřejmě se musíme se řídit pokyny vlády, parlamentu, hygienických stanic a ministerstev dodržovat pravidla a pokyny, která vydají. I z tohoto důvodu vydala FAČR Desatero pravidel proti šíření nemoci COVID-19, aby všem klubům jasně a stručně vysvětlila, jak se mají chovat a co je potřeba dodržovat.

Neustálá komunikace s kluby

Je Pardubický krajský fotbalový svaz v nějakém kontaktu či konzultacích například s krajskou hygienickou stanicí?

Jak jsem uvedl výše, tak v rámci našich možností a pravomocí v kontaktu jsme.

Dala by se současná situace shrnout slovy: “Jestli chceme hrát fotbal, tak musíme dodržovat daná pravidla. Jinak to nepůjde“?

To je naprostá pravda. I my se učíme, jak reagovat na vzniklé situace, které zatím nikdo neřešil – spolupráce s hygienou, dokládání karantény nebo třeba i testy pro amatérský fotbal, když hraje s profesionálním. Příkladem je MOL Cup Letohrad – Chrudim.

Věříte ze svého pohledu v zodpovědnost na straně klubů, hráčů, činovníků, že chápou realitu a budou se podle toho chovat?

Věřím, a i to na základě zkušeností při jednání s kluby, s jejichž zástupci neustále mluvíme a vysvětlujeme nutná pravidla.

Jakkoli lze většině kroků FAČR rozumět, je tam jedna věc zarážející. Jeden nebo dva nakažení hráči nebo hráči v karanténě nebudou automaticky znamenat odložení utkání, ale podle řádů se má hrát, dokud klub sežene aspoň sedm schopných fotbalistů. Dovedete si tohle představit v praxi?

Představa a realita se liší, to víme i z normálního života. Už jsme to také řešili, ale kde je věková hranice, že ten člen ještě může hrát fotbal? 50 let? Někdo třeba ano, ale to výjimka, Z tohoto důvodu komunikujeme s kluby a snažíme se vyjít vstříc.

Jste ohledně nejbližší budoucnosti v krajských soutěžích optimista, nebo skeptik?

Jsem optimista, ostatně bylo vidět i na prvních kolech mistrovských soutěží i zápasech Poháru hejtmana Pardubického kraje, že jak hráčům, tak fanouškům fotbal chyběl.

Přebor s jednotnými balóny

Abychom nemluvili výhradně o COVID-19, co očekáváte od krajského přeboru a ostatních soutěžích po fotbalové stránce?

Uvidíme, jak nám do toho zasáhne vyšší moc. Jinak očekávám mnoho krásných fotbalových akcí, branek a radosti ze hry.

A ještě pár slov k tématu jednotné míče značky Select pro krajský přebor. Nevím, kolik krajů zařídilo něco takového…

Je to jednoduché. Kluby krajského přeboru mají hlavního sponzora firmu Tlapnet, který jim hradí internetové připojení, stejně jako ostatním klubům hrajícím krajské soutěže. Naším cílem bylo přinést jim ještě něco dalšího a podařilo se to v podobě míčů. Vím, že kdysi byl možná jeden kraj, který to měl, my budeme další. Každý klub obdržel šest top míčů od stejného výrobce, jaký je dodává například Bundeslize.