Svitavy cestovaly podruhé v řadě na cizí hřiště a znovu na Pardubicko. Po remíze v Lázních Bohdaneč zvládly vystoupení v Pardubičkách na sto procent, postupně si vybudovaly bezpečný náskok a domácím dovolily pouze kosmetickou korekci skóre. „Silný vítr zejména v prvním poločase znamenal, že to nebylo moc o fotbale. My jsme naštěstí dříve než soupeř pochopili, že v takových podmínkách je potřeba hrát jednoduše a na jistotu. Dá se říci, že zvítězila naše zkušenost nad domácím mládím,“ uvedl spokojený vedoucí svitavského týmu Oldřich Palla.

Hostům pomohl poměrně rychlý vedoucí gól, když se individuálně přes obránce prosadil Juřík. Po změně stran se dalo kombinovat přece jenom lépe. Branka čerstvého otce Filipa Čížka nebyla ještě uznána pro ofsajd, ale další trefy byly regulérní. Nejprve se po rozehrané standardní situaci prosadil ve vápně Ehrenberger, následně Králíček z dálky krásně přeloboval gólmana stojícího daleko před svojí svatyní a potom ještě Ehrenberger nadvakrát proměnil penaltu. Poslední slovo Pardubiček bylo z rodu kosmetického. „Body jsou to zaslouženě a cenné, protože v Pardubičkách jsme v minulosti příliš často nevyhrávali,“ dodal Palla.

Třebařovský lídr se mohl spolehnout na střelce Knápka. Ostrá palba v Sebranicích

TJ Jiskra Litomyšl vs. SK Vysoké Mýto B.Zdroj: Deník/Radek HalvaSouboj litomyšlské Jiskry s Třemošnicí byl doslova bitvou „na větrné hůrce“, na umělé trávě si vichr občas s míčem dělal, co chtěl. Domácí fotbalisté měli po většinu času navrch a zapsali svoje první jarní body. „Utkání jsme zvládli, když soupeř z Třemošnice odjížděl na zpáteční cestu s přídělem čtyř branek. Zápas se odehrál za místy silných větrných poryvů. Vzhledem k této nepříjemnosti se hrál, především z naší strany, kombinačně docela pohledný fotbal, který vedl ve 23. minutě k vedoucímu gólu po ose Folta – Šafránek. Po pauze se čekalo pouze do 57. minuty, kdy udeřil Folta, o chvíli později Urban v pádu na hranici velkého vápna uklidil míč k tyči a bylo to 3:0. Slabší chvilka a nedostatečná koncentrace znamenaly, konečnou výsledkovou tečku dala 90. minuta, kdy míč doklepl do sítě zblízka Škeřík. Jsme moc rádi, že jsme v domácí premiéře uspěli a udrželi díky tomu kontakt s horní polovinou tabulky. Negativem je zranění ruky Petra Malého, který bohužel musí podstoupit operační zákrok,“ okomentoval duel kouč Jiskry František Dvořák st.