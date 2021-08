Docela úspěšné bylo třetí dějství nejvyšší krajské soutěže fotbalistů z pohledu zástupců svitavského regionu. Mírné zklamání zavládlo jen v Moravské Třebové, neboť v souboji s Heřmanovým Městcem se pro Slovan najisto počítalo s vítězstvím. Svěřenci Karla Procházky se však dokázali střelecky prosadit pouze jednou a to bylo na plný zisk v tomto případě málo. Nadějný výkon podaly Svitavy, přítomnost zkušeného matadora Ivo Svobody měla na celé mužstvo blahodárný vliv a výhru nad Chocní lze bez rozpaků označit jako zaslouženou. S cílem napravit předešlý domácí nezdar cestovala litomyšlská Jiskra do Moravan a vyšlo jí to možná snadněji, než sama čekala.

3. kolo:

Svitavy – Choceň 3:1

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Jak je důležité mít svobodu, to víme od listopadu 1989. Nyní se ukázalo, že neméně důležité je mít na hřišti Svobodu, lépe řečeno dva Svobody. Ivo svoji první šanci vyřešil před choceňským gólmanem s přehledem, také Dominik si posléze ve své příležitosti počínal suverénně a trefil se přesně na zadní tyčku. Tím jsme dostali zápas pod kontrolu, po obloučku Davida Jukla a zvýšení na 3:0 bylo ohledně výsledku všechno vyřešeno. Soupeř stačil jenom zkorigovat. S výhrou jsme spokojeni, ve hře je stále na čem pracovat, oproti minulému domácímu nevydařenému utkání s Pardubičkami bylo vidět podstatné zlepšení a daleko více fotbalovosti. Snad budeme v tomto směru pokračovat nadále.

Moravská Třebová – Heřmanův Městec 1:1

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Jak jsme minule v Holicích bod vyloženě získali, tak jsme ho nyní ztratili. Inkasovali jsme z jediné střely na branku, kterou soupeř v utkání vyprodukoval. My si vypracovali šancí na tři zápasy, ale využili jsme zásluhou střídajícího Romana Kameného jedinou příležitost. Díky naší střelecké nemohoucnosti je tak remíza zasloužená. Po herní stránce jsem byl s naším výkonem docela spokojen, se zakončením jsme ale měli obrovský problém. Pro nás je to ztráta, kterou musíme vynahradit jinde. Hosté byli na konci šťastní, my nešťastní, tak to už ve fotbale zkrátka chodí.

Moravany – Litomyšl 0:4

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Před utkáním jsme hráče upozorňovali, že nás nečeká nic lehkého, protože soupeř v úvodních dvou kolech nezískal ani bod a nutně potřeboval vyhrát. Do zápasu jsme vstoupili dobře, vytvořili si dvě brankové příležitosti, ale nedokázali je proměnit. Moravany hrály jednoduchý fotbal, snažily se míče nakopávat za naší obranu, ale s tím jsme si bez problémů poradili a navíc jsme se po dvou pěkných akcích z křídelních prostorů dostali do poločasového vedení 2:0. Na začátku druhé půle nás soupeř na patnáct minut přitlačil k vápnu, ale z náporu naštěstí nic nevytěžil. Poté jsme prostřídali, hru oživili, přidali další dvě branky a celou řadu brejkových příležitostí ještě nedotáhli. Co mě extra těší, je hattrick Ládi Severy, který si za černou práci, jakou v zápasech pro tým odvádí, už zasloužil prolomit střeleckou smůlu, a teď mu to konečně vyšlo.

Třemošnice – Česká Třebová 1:0 (0:0). Branka: Mocanu. Moravská Třebová – Heřmanův Městec 1:1 (0:1). Branky: Kamený – Jirásek. Moravany – Litomyšl 0:4 (0:2). Branky: L. Severa 3, Tomšů. Rohovládova Bělá – Holice 2:6 (0:2). Branky: Klímek, Kotajny z pen. – T. Jedlička 2, Václavek 2, Rožek, Fotul. Chrudim B – Pardubičky 3:0 (0:0). Branky: Vácha, F. Holeček, Zvolánek. Horní Ředice – Luže 4:1 (3:0). Branky: Hrdý, Mráz, Švec, Morávek – Klenor. Lanškroun – Proseč 3:1 (2:0). Branky: Ptáček 2, Sita – Fenyk. Svitavy – Choceň 3:1 (2:0). Branky: I. Svoboda, D. Svoboda, D. Jukl – Gronych.