Radek Halva dnes 16:10

Nejen ze dvou, ale ze tří okresů se budou v nadcházejícím ročníku rekrutovat celky hrající skupinu A krajské fotbalové I. B třídy. Jeden z béčka se musel „obětovat“ a je to cerekvický Slavoj, který přijal nabídku dodatečného postupu ze třetího místa okresního přeboru Svitavska a měl tu smůlu či štěstí, to je dopředu těžko říci, že to má nejblíže k západní části Pardubického kraje. Takže se zahraje s řadou neznámých soupeřů.