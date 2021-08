Právě na počínání dobříkovských fotbalistů bude sportovní veřejnost v regionu nepochybně zvědava, neboť toto družstvo přechází do této sestavy z áčkové skupiny, kde se v minulém nedokončeném ročníku pohyboval na špici pořadí. Uchazečů o vysoké umístění však bude více.

V jakém stavu je váš tým po covidové pauze a s jakým cílem jdete do sezony?

TJ SOKOL DOBŘÍKOV

Miloš Vích, sekretář: „Neregistrujeme hráčské ztráty ve smyslu, že by někoho přestal fotbal bavit, kádr nám zůstal pohromadě. Pro nás přináší sezona v I. B třídě velkou změnu v podobě přechodu do skupiny B, tak uvidíme, co to přinese. Minulý ročník jsme měli rozehraný na postup a i proti novým soupeřům se budeme chtít poprat o I. A třídu.“

TJ JABLONNÉ NAD ORLICÍ

Miroslav Bednář, trenér: „Na herní stránku si budeme muset pár utkání počkat. Ačkoli jsme odehráli několik přípravných duelů, tempo není nikdy takové jako v mistrovských zápasech. Po fyzické stránce je tým připraven dobře. Během jara i nyní docházka optimální nebyla z důvodů zranění, dovolených a pracovního vytížení. Nicméně doufám, že to nebude mít velký vliv a naše síla se ukáže. Do sezony jdeme především s cílem ji konečně dohrát bez omezení. Těšíme se, až se znovu budou hrát ostrá utkání a soutěž se rozjede. Sportovní cíle máme nastaveny interně a pokud je splníme nebo se jim dokážeme hodně přiblížit, budeme ročník považovat za úspěšný.“

TJ SOKOL ČESKÉ HEŘMANICE

Tomáš Jirsák, hrající sekretář: „Po rozpačitém začátku přípravy se teď scházíme relativně v hojném počtu k mé spokojenosti. Do začátku soutěže ještě máme pár tréninků, takže doufám, že to bude v tomto duchu pokračovat. Tým zůstal pospolu, snažíme se ho doplňovat mladšími hráči. Cíl do sezony? Především, aby se celá odehrála, abychom se scházeli, fotbal nás bavil, a výsledky se potom dostaví.“

TJ SOKOL LIBCHAVY

Tomáš Abt, trenér: „Hráči si musí opět zvykat na tréninkový proces. V jakém stavu tým skutečně je, to se ukáže po úvodních zápasech nového ročníku. Pokusíme se opět hrát v popředí tabulky I. B třídy a budeme doufat, že se celá soutěž dohraje. Kádr posílil Tomáš Bohunek ze Sokola Řetová, jinak jsme beze změn.“

TJ SOKOL BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

Ondřej Mrázek, předseda: „Březová by ráda vstoupila do nové sezony podobně, jako se prezentovala v uplynulé nedohrané soutěži. Pokud by se nám dařilo tak jako v loňském roce, tak bychom byli určitě spokojeni, budeme ale rádi i za klidné vody tabulky. Vzhledem k tomu, že se hráčský kádr nezúžil, spíše narostl o dorostence a navrátilce, tak je v kolektivu zdravá konkurence a chuť hrát o co nejlepší umístění. I v rámci vedení mužstva zůstává všechno při starém. Musím přiznat, že mě zájem hráčů i realizačního týmu docela příjemně překvapil, protože po uvolnění nedošlo k žádnému odchodu hráčů a celek pokračuje tak, jak skončil.“

TJ SOKOL BYSTRÉ

Vlastimil Oravec, trenér: „Na novou sezonu se těšíme a doufáme, že se jí podaří i dohrát. Jsem rád, že náš tým prakticky nedoznal změn. Máme jen jednu novinku, a to je návrat našeho hráče Jana Jílka ze Svitav, kde hrál za dorost. Naším cílem se pohybovat se v klidných vodách I. B třídy, což se nám v loňské nedohrané soutěži dařilo a byli jsme s tím spokojeni.“

TJ SEMANÍN

Miroslav Švihálek, manažer: „Cíl se po dvou nedohraných ročnících nemění, chceme skončit nejhůře do pátého místa, nejlépe „na bedně“, i když tušíme, že letošní ročník bude hodně vyrovnaný. Děkujeme fotbalovému Bohu, že se po nečinnosti všichni kluci k fotbalu vrátili, takže nejvíce v přestupové politice těší, že kádr zůstal pohromadě, i když trošku zestárl. Také doufáme, že nám roste slušná generace v dorostenecké kategorii. Stejně jako v jiných klubech se moc netrénovalo, ale pevně věříme, že máme silný tým v dobré pohodě. To ale ukážou až ostré zápasy. Troufnu si tvrdit, že jsme připraveni.“

TJ SOKOL KUNČINA

Jan Šejnoha, předseda: „Do sezony vstupujeme s cílem hrát v horní polovině tabulky. Do mužstva se po zrušení béčka zapracovávají mladí hráči. Opustil ho jen jeden z jeho lídrů Tomáš Brychta, který přestoupil do Moravské Třebové, aby si vyzkoušel vyšší soutěž, jinak zůstal beze změn. S tréninkovou účastí to určitě není podle našich představ, je to bohužel daň za stálé omezování a přerušování kvůli covidu. Někteří hráči si odvykli tréninkovému režimu a těžko se do něho vracejí. Po přípravných zápasech se ale situace zlepšuje, tak věřím, že družstvo bude na začátek sezony dobře připraveno.“

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ B

Petr Matoušek, sekretář: „Kádr je zdravě nabuzený na start nového ročníku. Zůstal prakticky nezměněn, přišel jen zkušený Radek Horák z Loštic. Myslím, že tým zdravě dozrál a má potenciál hrát v popředí tabulky. Zároveň je však jeho úkolem klasická podpora pro áčko.“

SK SLOUPNICE

Radovan Jiskra, sekretář: „Co s námi provede dlouhá pauze, to se ukáže v mistrovské soutěži, nicméně trénovat jsme začali, kádr zůstal téměř stejný jako před covidem, jen s drobnými změnami. Rádi bychom hráli v klidném středu tabulky.“

FO LANŠKROUN B

Milan Růžička, trenér: „Tým je nabuzen na první mistrovské utkání, ve kterém, doufám, uspějeme. Chceme hrát fotbal, který se bude líbit, a samozřejmě hlavně dohrát celý ročník. Mužstvo posílili čtyři dorostenci, které chceme zabudovat do kádru béčka, nebo lépe A týmu.“

TJ SOKOL POMEZÍ

Zdeněk Stoklásek, sekretář: „Jsem mile překvapen z morálky, s jakou se naši hráči vrátili k fotbalu. Trénujeme v dobrém počtu, příprava naplňuje naše očekávání, kádr neoslabil, naopak jsme přivedli tři posily včetně gólmana. Pokud se nám podaří dotáhnout návrat našeho odchovance Jana Nespěšného, tak věřím, že se v tabulce budeme pohybovat výše než v předešlých nedohraných sezonách.“

FOTBAL ŽICHLÍNEK

Jan Kačer, trenér: „Celý klub se na novou sezonu těší a všichni doufáme, že se nás další covidová pauza nebude týkat. Prvořadým cílem našeho týmu je udržet se v krajské soutěži. Změn v mužstvu je hodně a jsou z velké části způsobené pracovními povinnostmi a zraněními, která jsou dlouhodobého charakteru. Na druhou stranu jsme však přivítali i tři nové a věříme, že úspěšně nahradí fotbalisty, se kterými nemůžeme počítat.“

TJ JAROMĚŘICE

Vítězslav Antošovský, sekretář: „Po dlouhé covidové pauze je u nás znát chuť do fotbalu. Kluci poctivě trénují a jsou odhodláni se v krajské soutěži prezentovat co nejlépe. Nechceme v ní být jen do počtu, když už jsme tu možnost dostali, neradi bychom se vraceli hned po roce zpátky do okresu. Snažili jsme se dát do pořádku i areál, aby k nám soupeři rádi jezdili, když už jsme na hranicích kraje.“