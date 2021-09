Právě Rosice zaskočily zpočátku domácí Dolní Újezd, neboť po necelých třech minutách se zkoprnělou obranou protáhl Prokůpek a umístěnou střelou k tyči otevřel účet. Ideální příležitost na vyrovnání měl Frňka, penaltu nařízenou po faulu na Drahoše mu však gólman Kouba lapil. Trefil se teprve Drahoš, ale nic lepšího než nerozhodný stav domácí do přestávky nezachránili. Brzy po změně stran Štarman dokonal obrat, ale hosté „kousali“ až do poslední desetiminutovky, kdy jim došly síly, a Frňka s Drahošem vylepšili výsledek.

„My jsme byli ve hře o slušný výsledek v prvním poločase. Kdybychom během úvodních třiceti minut vstřelil branku, a možnosti na to byly, mohlo se utkání vyvíjet jinak. Bohužel druhá půle se nám vůbec nepovedla, přestali jsme dodržovat, co jsme si řekli, a nakonec pouze díky Slanému v brance jsme neprohráli výraznějším rozdílem. Opět jsme neskórovali. Pokud bychom dokázali dát gól, nemusíme hledat chyby jinde. Teď nás čeká zápas pravdy proti Rosicím,“ vyjádřil se vedoucí poličského celku Jarmil Andrle.

Sokol Dolní Újezd vs. TJ Sokol Rosice nad Labem. | Foto: Deník/Radek Halva

FOTOGALERIE: Dolnoújezdský Sokol vstoupil do zápasu s Rosicemi špatně, ale nenechal se tím vykolejit a postupně svého soupeře přehrál.

