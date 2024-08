Zámrsk, který nevyužil právo postupu, vstoupí do nové sezony s poměrně zásadním zásahem do svého kádru. „Tým si prošel menší omlazovací kúrou. Očekávám vyrovnanější soutěž, ale i tak bychom rádi okupovali popředí tabulky,“ uvedl trenér obhájců titulu Miroslav Kaluža a vypočetl, s kým vším se příznivci klubu na hřišti nepotkají. „V týmu ukončili činnost Mudrich, Novák, Dvořák, Koudelka a Slováček. Ze zdravotních důvodů nám budou déle chybět Rožek, Semerád a Laksar. Nový tváře v týmu jsou mladíci z Moravan Metelka, Janatka a Bidlo, jeden zkušený hráč je v jednání.“

Odhodlaní nováčci

Zámrsk se v soutěži může těšit po delším čase mimo jiné na sousedské derby s Dobříkovem. Ten po suverénní jízdě I. B třídou zaslouženě postoupil, jenže ve vyšší soutěži mu bude chybět muž, který měl na úspěchu obrovský podíl, totiž nejlepší střelec nejen Pardubického kraje Matouš Novotný. Ten zamířil do Rakouska a jeho více než 60 gólů, to se snad ani reálně nahradit nedá. Posilami jsou Martin Valášek z Libišan a Jan Dostálz Chocně. „Ještě bychom rádi dotáhli příchod jednoho až dvou hráčů, ale je to v současné době velmi složité. Chceme hrát v I. A třídě jako nováček soutěže důstojnou roli a bavit fanoušky pěkným fotbalem,“ vytyčil cíle klubu trenér Pavel Mansfeld.

Nováčci, to je vůbec zajímavé téma nadcházejícího ročníku, pro většinu z nich byl postup událostí vpravdě historickou.

Rozhodně to platí pro Janov, jenž tak vysoko nikdy nehrál. „Do podzimní části jsme si žádný jasný cíl neurčili. Pro většinu našich hráčů jde o novou zkušenost ve vyšší soutěži, kterou jsme si chtěli vyzkoušet. Našim přáním je prezentovat se dobrými fotbalovými výkony. Na konci uvidíme, na co to bude stačit. V kádru naštěstí nedošlo k žádným velkým změnám. Osu týmu jsme udrželi pohromadě,“ řekl janovský kouč Lukáš Šváb.

I. A třída se bude hrát rovněž v Opatovicích nad Labem. „Přípravu hráči vzali velmi zodpovědně. Naší ambicí není záchrana, ale hrát co nejlepší fotbal, vítězit a být každému nepříjemným soupeřem. Věřím, že můžeme zlobit v horní polovině tabulky. Kádr je stabilizovaný, posílili jsme o zajímavé posily pro zvýšení konkurence – brankáře Martina Vlčka a Ladislava Nevřalu se zkušenostmi z třetí ligy,“ uvedl trenér Jiří Černohubý.

Po dvaačtyřiceti letech postoupily Rozhovice z druhého místa do I. A třídy. Zahraje si ji kádr, který si postup vybojoval, doplnění o dva nebo tři fotbalisty se řešilo do posledních chvil před mistrovským výkopem.

Konečně bez nervů?

Ke změně došlo přes léto na lavičce svitavského B mužstva, trenérské duo budou nově tvořit Milan Janko se Stanislavem Tůmou. „Béčko by mělo na podzim především plnit úkol být kvalitní zálohou pro A mužstvo. Moc si pochvaluji tréninkovou morálku hráčů a věřím, že v případě potřeby nebude pro naše hráče problém naskočit do áčka,“ vyjádřil trenér Janko spokojenost s přístupem svých svěřenců na prahu nového ročníku.

V nedaleké Poličce by konečně rádi ukončili svoje výsledkové soutěží z předcházejících sezon. Třikrát za sebou se zachraňovali do posledních kol a takové opakované zkoušky nervů by si chtěli odpustit. „Přáním je se po několika letech vyhnout záchranářským starostem. Základem toho je zvládnout podzimní část úspěšně. Budeme se proto snažit hlavně vyhrávat domácí zápasy a na venkovních hřištích být nepříjemným soupeřem pro každý tým,“ potvrzuje trenér Mirek Stejskal. „V kádru došlo k několika změnám, kdy nás prozatím opustil Michal Mazel, který se vrátil do mateřského klubu v Bystřici, i když je zde malá naděje, že by to nemuselo být definitivní. Další významnou ztrátou je zranění Jakuba Komínka, který zkoušel zaujmout nové trenéry ve Svitavách, ale bohužel si v prvním přátelském zápase poranil koleno a na podzim bude určitě mimo hru. Podařilo se nám ovšem oslovit hráče, kteří mají potenciál je nahradit a věřím, že se tak v podání tria Polomík, Hromádka, Milota stane,“ vypočetl Stejskal.

Letohradské béčko na jaře také zakusilo existenční potíže, jichž se chce na příští vyvarovat. Jeho úkoly ovšem, jak to v případě rezervních družstev bývá, nejsou výhradně výsledkově. „Jelikož máme v týmu mladé hráče, tak určitě chceme posouvat jejich individuální výkonnost. I proto, že v hráčském kádru nastaly změny, mimo jiné se zapojili tři kluci z dorostu,“ uvedl kouč František Zeman.

Žamberk na jaře balancoval nad sestupovou propastí. Nakonec se pádu na poslední chvíli vyhnul, nicméně rozhodně to nebyl zážitek hodný opakování. Není tedy divu, že si do další mistrovské sezony klade jedinou metu: „Hlavním cílem je udržení týmu v soutěži,“ netají se sekretář Jakub Rudolecký.

Pokud hledáme možný okruh snad nikoli jasných favoritů, ale určitě týmů, s nimiž by se mělo počítat vysoko, tak je potřeba se zastavit rovněž ve Slatiňanech a Proseči, tedy u klubů, které budou navazovat na vydařené jaro a umístění v elitní šestce. Například prosečský výsledekv poháru (5:0 nad přeborovou Litomyšlí) mohl ledacos naznačit.

Po letech působení v krajském přeboru propadla do I. A třídy Třemošnice a na tento mančaft z Železných hor rozhodně nelze zapomínat. Už jen vzhledem k získaným zkušenostem z vyšší soutěže by měl pořádně tvrdit muziku.

V posun do lepších pater věří v Dolním Újezdu, kde na jaře dopláceli na značnou nevyrovnanost svých výkonů. České Heřmanice po úspěšných záchranářských pracích převzal nový trenér Jiří Růžička a jeho úkolem nyní bude provést tento celek z Ústecka zdárně vodami klidného středu tabulky.

Ročník 2024/2025