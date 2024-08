TJ Svitavy vs. SK Lázně Bohdaneč (ilustrační foto).

„Dá se říci, že hostům se vyplatilo nasazení dvou těžkých kalibrů v podobě dvojice Klouda – Virt. První jmenovaný dvě branky dal a na třetí nahrál. Myslím, že soupeř nás předčil ve třech faktorech. Za prvé výškovou převahou, kdy ze vzduchu jsme se nedostali k ničemu, za druhé zkušeností a za třetí herní disciplínou. Každou svoji standardku, roh, trestný kop či aut, rozehrávali jak ve zpomaleném filmu, naše rychlost, na kterou jsme spoléhali, nám nebyl nic platná, nedokázali jsme hosty uhonit, ti se nenechali vybláznit,“ vrací se k utkání vedoucí týmu Oldřich Palla.

Půlhodiny se hrálo více méně podle svitavských not, ale střelecké pokusy létaly převážně vedle branky. Hostům stačila první nebezpečná akce, po rohu zůstal v šestnáctce Klouda nepokryt a bylo zle – 0:1. Nástup do druhé půle však domácím vyšel, po spolupráci Zoicase s Palatkou vyrovnali a diváci věřili v brzký obrat.

„Hosté hráli zatažení, poctivě bránili, my jim několikrát dokázali zatopit, jejich kapitán Kejmar v jednom případě vykopával z brankové čáry, ale z tlaku jsme nic nevytěžili. A jak už to bývá, při snaze zápas rozhodnout jsme se nevyvarovali chyby, Klouda prošel středem hřiště přes tři naše bránící hráče a stačil míč posunou pod Cabalem do sítě. A v nastavení byla pohroma dokonána, naši snahu o vyrovnání ukončil Virt, který se opět prosadil přes obránce,“ popisuje Palla.

„Hosté se prezentovali jako zkušený a velice chytře hrající celek, který nás přehrál nejen na kilogramy, ale bohužel také na góly,“ konstatoval svitavský vedoucí.