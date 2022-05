„Byl to typický nervózní zápas o šest bodů. V první půli jsme byli lepší, snažili jsme se o kombinační hru a po jedné povedené akci jsme vstřelili vedoucí gól. Do poločasu jsme minimálně jednu ještě mohli a měli přidat. Po přestávce se soupeř podle předpokladů začal tlačit za vyrovnáním, my bohužel byli málo aktivní, zbytečně jsme odkopávali míče, které se daly hrát, ty se nám hned vracely. Z toho vyplynulo i několik šancí hostů, naštěstí Ondra Slaný byl na svém místě a všechno zlikvidoval. My jsme měli problém přidat druhou branku a uklidnit se, byť jsme do otevřené obrany možnosti také měli. Skončilo to 1:0 a to je hlavní zpráva z utkání,“ řekl kouč Poličky Roman Kysilko.