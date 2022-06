FOTO: Dvě místa na přeborové „bedně“: Jiskra končí druhá a Svitavy třetí

„Oddechli jsme si, to ano, ale bohužel či bohudík, fotbalový život nekončí, je to věčný boj a je otázka, kde na něj brát sílu,“ upozornil trenér Roman Kysilko, že sice záchrana je výborná věc, ale před novým ročníkem čeká na klub kupa práce, aby takové martyrium nemusel absolvovat znovu. „Soupeř zjevně přijel v okleštěném složení, klasické béčko, ale jeho mladé kluky jsem mu trochu záviděl. Nebyl to tým, který by měl sílu na to, aby nás přejel třemi góly. Od začátku jsme hráli zodpovědně zezadu a dlouho to vypadalo na remízu. Až v poslední minutě poločasu jsme kopali penaltu, snad první na jaře, míč si vzal Bárta a poslal ho brankáři do náruče. To byl trochu šok,“ popisuje Kysilko.

Druhá polovina hrací doby se odehrála v obdobném duchu. „Hodně na jistotu, hlavně neudělat chybu, tak vypadal obraz hry. Ke konci se nám přece jenom začalo dařit držet balon na vlastních kopačkách po delší dobu a v poslední minutě po pěkně sehrané akci Petr Navrátil rozhodl o výsledku. Takže konec dobrý, všechno dobré, ale musíme začít rychle myslet na budoucnost klubu,“ uzavřel Roman Kysilko.

Havlíček vystřílel Trnávce triumf a postup. Boršov šokoval v devíti lidech

Vítězně se s ročníkem rozloučilo svitavské béčko, které si jistotu záchrany vydobylo o týden dříve. Přesto do závěrečného duelu vyrukovalo v dobré sestavě a soupeře ze Žamberka poslalo do I. B třídy, neboť přímý konkurent ze Zámrsku doma porazil FC Jiskra 2008 a dostal se na nesestupovou pozici.

Dolní Újezd sehrál nedobrovolnou roli fackovacího panáka v Libišanech. Domácí oslavovali suverénní prvenství v soutěži a hodlali všem ukázat, že I. A třída pro ně skutečně nebyla měřítkem. A Újezdští jejich chuť odskákali, i když nutno poznamenat, že se hrál z obou stran hodně otevřený a bezstarostný fotbal, v němž kvality libišanských hvězd vynikly ještě více.

26. KOLO: Letohrad B – Lázně Bohdaneč 1:4 (1:0). Branky: Faltus – Hundák 2, Panchártek 2. Libišany – Dolní Újezd 11:3 (5:1). Branky: O. Kraják 3, L. Kraják 3, Bukač 2, Chmelík, Záruba, Fidra – Štarman, Vanat, D. Frank. Svitavy B – Žamberk 4:1 (2:0). Branky: Válek, A. Novák, Ehrenberger, Kuda – Lang. Zámrsk – FC Jiskra 2008 6:0 (3:0). Branky: Koudelka 2 (1 z pen.), Novák, Houžvička, Csernyanszký, Matoušek. Polička – Ústí nad Orlicí B 1:0 (0:0). Branka: Navrátil. Přelouč – Rosice nad Labem 1:2 (1:1). Branky: Voženílek – Kosek, Pešek z pen. Vysoké Mýto B – Tatenice 5:1 (2:0). Branky: V. Hájek, Prušek, Haladei, Paďour, vlastní (P. Knápek) – vlastní (Dvořák).