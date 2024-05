O víkendu proti Sloupnici to Bysterští neměli s potřebným tříbodovým ziskem příliš složité, neboť odevzdaný protivník zkolaboval hned v první části hry. „Sloupnice hrála asi prvních dvanáct minut, ale bez šancí, po prvním inkasovaném gólu podle mě úplně přestala hrát. Jednoznačně jsme byli lepší a udělali si skóre. Druhá půle byla unavená a pod dojmem uspokojení z naší strany, ani nabídnutou penaltu jsme neproměnili, ale tři body jsou důležité. U svého prvního gólu jsem přebral míč na hraně ofsajdu, zatáhl a přesně ho umístil. Druhá branka padla po dobré kombinaci na levé straně hřiště, kdy jsem balón zblízka umístil mezi tři tyče,“ vrací se třiatřicetiletý fotbalista k povedenému domácímu vystoupení.

Jako útočník si je samozřejmě vědom, že fanoušci od něho góly očekávají. „Hattrick se mi v bysterském týmu povedl potřetí. Každý útočník musí být od střílení branek, bohužel nestíhám všechny zápasy kvůli práci, protože na víkend vyjíždím pryč. Nicméně ve třech jarních zápasech jsem dal šest branek a bylo z toho sedm získaných bodů,“ je za svoji bilanci rád hráč, kterého si fotbalová veřejnost v regionu může pamatovat i z křenovských barev.

Pěknou kanonýrskou vzpomínku má na gól hlavou, což je podle jeho slov naprostá výjimka. „Nejsem žádná hlavičkář, takže to bylo ještě za Olešnici v utkání proti Jedovnici. Balón bych nestihl, tak jsem vyskočil a zasáhl ho takovou rybičkou. To snad bylo jedinkrát, co jsem skóroval hlavou. Jinak i za Křenov jsem také zapsal pár hattricků. Jsem rychlostní typ, takže potřebují míč do běhu,“ říká s úsměvem Jiří Peterka.

Jak už bylo zmíněno, na Bystré čeká ještě tuhý boj o to, aby si udrželo mimo sestupové pozice, a klíčový souboj přijde na řadu v neděli 19. května. Bude to derby v Pomezí, která je podobně ohroženo, takže se dá čeká zápas jako řemen. „Ano, Pomezí… Budeme makat od první minuty a musíme odvézt tři body. Osobně jsem hodně namotivovaný a nechám tam sto procent,“ hlásí Peterka.

A jako vždy na závěr otázka pro Osobnost Deníku. Co čeká bysterský kanonýr od české reprezentace na blížícím se Euru? „No samozřejmě bych naší repre přál úspěch, ale myslím si, že ta generace srdcařů a hráčů, co byli hrdí, že jdou hrát za národní tým, už není a chodí se tam jen kvůli penězům,“ nemá Jiří Peterka moc velké iluze o současném profi fotbale.