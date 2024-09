Radek Halva dnes 10:29

I. A TŘÍDA /FOTO, VIDEO/ Nejlepší podzimní výkon přivedl k zaslouženému vítězství svitavskou rezervu a byl to počin velmi cenný, protože soupeř z Dobříkova měl v poslední době dobrou formu. Polička, jak to tak bývá, by před zápasem bod z Letohradu brala, po něm litovala, že neurvala všechny tři. Janov i Dolní Újezd inkasovaly doma shodně po čtyřech brankách a s tím na úspěch pochopitelně pomýšlet nelze.