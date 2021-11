Vedoucí celek tabulky se nenechal rozhodit remízou z minulého kola v Semaníně a na půdě lanškrounské rezervy zapsal vítězství s pořadovým číslem 13. Je nutno dodat, že o něm nebylo pochyb, do poločasu hosté vedli o čtyři góly, po hodině hry zkompletoval kanonýr Lukáš Mach hattrick a podtrhl výsledek. Dařilo se také ostatním klubům z top trojky. Jablonné porazilo opět po třech dnech Žichlínek, Semanín měl sice s Kunčinou potíže, ale zásluhou gólu Patrika Urbance ji nakonec udolal.

Libchavy si na závěr podzimu zastřílely proti děravé sestavě Moravské Třebové B, čtyřmi zásahy se přitom blýskl Petr Pavlák. Jen škoda, že jednoznačné utkání poznamenala dvě zbytečná vyloučení.

Divácky atraktivní bylo okresní derby v Jaroměřicích, domácí přestříleli soupeře z Pomezí. Po půlhodině přitom vedli o tři góly, ovšem jak před nedávnem v Libchavách ukázali, i takový náskok dokážou ztratit. Takže se fanoušci snad ani nedivili, když se hosté ještě do poločasu dostali na kontakt. Po změně stran však domácí zahráli o poznání zodpovědněji a i když o napětí nebyla nouze do závěrečného hvizdu rozhodčí Ilnytské, tak těsné skóre ustrážili. A tři body jsou pro ně při pohledu do tabulky mimořádně vítané.

Další duel, který stojí z posledního mistrovského víkendu za zvláštní zmínku, se hrál v Dobříkově, odkud si plný ranec bodů odvezla Březová. A to je super počin, i proto, že Dobříkov v posledních kolech rozdával příděly. Na březovském celku si však vylámal zuby. Hosté odvedli ve větrném počasí perfektní práci v defenzivě a byli produktivní při proměňování šancí, jež se jim naskytly, takže výhra 3:0 a posun do klidných vod byly sladkou odměnou. Březová vyhrála v závěru podzimní části čtyři zápasy v řadě!

Vydařený podzim završil tým ze Sloupnice, po skalpu Bystrého se vyšvihl na průběžně čtvrté místo, což je pro něj parádní vizitka. Naopak Bysterští, ti zažili doslovný podzim hrůzy, stejně jako Žichlínek vyhráli ze čtrnácti pokusů pouze jednou a přes zimu čeká na oba tyto mančafty spousta práce, pokud se budou chtít vyhrabat z tabulkového podpalubí. Což ostatně platí v nemenší míře pro Kunčinu a lanškrounské béčko, tato čtveřice se dostala nejvýrazněji do existenčních potíží.

SKUPINA B – 14. KOLO: Semanín – Kunčina 1:0 (0:0). Branka: 70. P. Urbanec. Dobříkov – Březová nad Svitavou 0:3 (0:2). Branky 18. Kutlák, 25. R. Milota, 90. Cacek. Libchavy – Moravská Třebová B 7:1 (3:0). Branky: 15., 52., 63. a 66. Pavlák, 13. Ďuriš, 23. Boštík, 69. Blažek z pen. – 46. Potáček. Sloupnice – Bystré 4:2 (3:0). Branky: 5. a 31. Mikulecký, 23. Vodehnal, 65. Holec – 61. Drašar, 68. Peterka. Jaroměřice – Pomezí 4:3 (3:2). Branky: 26. a 78. Švec, 12. Mooz, 17. Šebek – 40. Vaško, 45. Mojdl z pen., 81. Drobný. Jablonné nad Orlicí – Žichlínek 4:1 (1:0). Branky: 6. Lička, 67. vlastní (Formánek), 80. Faltus, 90. Krejsa – 71. Vondráček. Lanškroun B – České Heřmanice 0:5 (0:4). Branky: 32., 41. a 60. Mach, 6. O. Brychta, 7. Mar. Brychta.