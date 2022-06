Dvougólový Bárta přiblížil Poličku na dosah ke kýžené záchraně

Horní Ředice – Litomyšl 0:1

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do zápasu v Ředicích jsme vstoupili velmi dobře, celý první poločas jsme soupeře kombinačně přehrávali a měli výrazně lepší pohyb. Dostali jsme se do tří šancí a jednu z nich Láďa Severa proměnil. Domácí celý první poločas nakopávali dlouhé míče na svoje útočníky a s tím jsme si bez problémů poradili. Ve druhé půli se obraz hry změnil, soupeř ukázal, že umí hrát i po zemi, měl míč více na vlastních kopačkách, ale vyjma rohů nebo standardních situací si ani za druhý poločas prakticky nic nevytvořil. My naopak spálili jednu super tutovku a zazdili několik slibných brejkových situací. Z mého pohledu zasloužené vítězství, dobře odpracovaný zápas a pozitivní je, že znovu bez inkasované branky.

Svitavy – Moravská Třebová 2:0

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Ne nadarmo vyvolávali naši fanoušci několikrát během zápasu jméno Tomáše Cabala, neboť to byla vyloženě jeho zásluha, že jsme udrželi čisté konto a dopracovali se k vítězství. Zneškodnil soupeři několik tutových šancí. Zápas byl celkově vyrovnaný, více střeleckých příležitostí měli hosté, ale hraje se na góly a ty jsme naštěstí dali my. Ten první po pěkné akci Juříka s Válkem a přesně umístěné střele druhého jmenovaného k tyči. V závěru jsme ještě přidali pojistku po tečované střele mladíka Palatky. Jsme rádi, že to dopadlo takhle, špička přeboru je pořád vyrovnaná a v posledních dvou kolech bude o co hrát. Teď se ale soustředíme na středeční finále poháru, do Kameniček jedem s jasným cílem Libišany porazit a vybojovat cennou trofej.

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Oba soupeři se snažili o kombinační fotbal, i když tomu moc nepřispěl vyšší trávník. Zpočátku jsem měl pocit, jako bychom se trochu báli hrát, ale postupně jsme převzali iniciativu a měli první vyloženou šanci ke skórování. Potom nás přibrzdilo vyloučení, i když první žlutá karta byla podle mě úplně nepochopitelná I v deseti jsme po změně stran mohli jít do vedení, ale gólovku neproměnili, místo toho po rychlém kontru soupeře prohrávali. Ještě jednou jsme byli blízko gólu, ale Storchous po pěkné průnikové přihrávce znovu jen nastřelil gólmana. Domácí v závěru přidali druhou branku a rozhodli definitivně o výsledku. Zápas byl rušný, místy se i jiskřilo, nikdo nechtěl prohrát žádný souboj. Myslím si, že jsme si ze Svitav mohli odvézt příznivější výsledek.

28. KOLO: Holice – Chrudim B 0:4 (0:3). Branky: Tlapák, Zikmunda, Kesner, Havránek. Třemošnice – Moravany 3:0 (2:0). Branky: Šebek 2, Petrlík. Rohovládova Bělá B – Pardubičky 2:1 (2:1). Branky: Pithart, Khol – Valenta. Luže – Česká Třebová 1:8 (0:4). Branky: Koukal – Novotný 4, Vaňous 2, Grepl, Pešek. Svitavy – Moravská Třebová 2:0 (0:0). Branky: Válek, Palatka. Horní Ředice – Litomyšl 0:1 (0:1). Branka: L. Severa. Lanškroun – Heřmanův Městec 4:0 (3:0). Branky: Ptáček, Skalický z pen., Savych, Smrkal. Proseč – Choceň 2:2 (2:0). Branky: Zelenka, Jar. Marek – Vatrala, Fikejz z pen.