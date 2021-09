Po jedné výhře, remíze a porážce si připsali zástupci svitavského okresu v dalším pokračování krajské I. A třídy fotbalistů. Dolní Újezd zásluhou Frňkovy parády zlomil tuhý odpor Žamberka a ani svitavská plichta v daleké Přelouči není rozhodně k zahození, tím spíše, že rezerva v závěru přečkala bez úhony penaltu. Další zklamání prožila Polička, po nadějném výkonu v Libišanech doma propadla v souboji s týmem FC Jiskra a nadále se krčí u samotného dna pořadí.

V Dolním Újezdu se hrál zajímavý a rušný fotbal, vše důležité se odehrálo po změně stran. Na vedoucí zásah Drahoše odpověděl po rohu Franke, ale poslední slovo si potom vzal Frňka a stálo to za to. „Souboj celků, které na tom byly před zápasem bodově stejně, se hrál útočně se šancemi na obou stranách. Rozhodnutí padlo v 80. minutě za stavu 1:1, kdy přišla hvězdná chvilka pro Martina Frňku. Ten z levé strany vystřelil a jeho paráda skončila v protějším rohu žamberecké branky. Nádherný moment a kandidatura na gól roku. Naše loď pak zdárně doplula do cíle. Pěkná návštěva a tři body doma, co lepšího si přát…,“ pronesl sekretář Jan Kabrhel.

Svitavské béčko cestovalo do Přelouče a trenér Milan Janko byl po bezbrankové dělbě bodů spokojenější s výsledkem než s předvedenou hrou. „Tentokrát je pro nás získaný bod vítězstvím. Proti minulému týdnu se náš výkon lišil jako den a noc. Hráli jsme mdle, bez náboje, nasazení, aktivity. Nedařila se nám rozehrávka, vyházeli jsme mnoho míčů. K zisku bodu nám v 86. minutě pomohl výborný gólman Ťapaják, když vyrazil střelu z velmi přísně nařízené penalty,“ uvedl svitavský kormidelník.

Neveselá nálada panovala v Poličce, ani celek FC Jiskra 2008 totiž nebyl soupeřem, kterého by domácí fotbalisté byli schopni porazit. „První poločas byl z naší strany hanebný, doslova na facku. Vyrobili jsme spoustu chyb, soupeř chodil do brejků, ty měl velmi dobré a jeden z nich využil. V kabině jsme udělali trochu vítr a druhá půlka vypadala úplně jinak Bohužel jediné naše zaváhání hosté znovu potrestali, zato my zahodili nesčetně šancí. Hrát do rána, tak snad gól nedáme. Dokonce šel v závěru do útoku i brankář Slaný, i on měl slibné příležitosti, stejně jako další hráči, ale bohužel nepadlo nám nic. Byl to trest za první poločas a podcenění soupeře, za to jsme si snad ani bodovat nezasloužili,“ vyjádřil se k prohře vedoucí mužstva Jarmil Andrle.

6. KOLO: Polička – FC Jiskra 2008 0:2 (0:1). Branky: Kolbe, Ďuriš. Libišany – Zámrsk 6:0 (3:0). Branky: Bukač 2, Motyčka, Krupa, L. Kraják, O. Kraják. Přelouč – Svitavy B 0:0 (0:0). Dolní Újezd – Žamberk 2:1 (0:0). Branky: Drahoš, Frňka – Franke. Tatenice – Ústí nad Orlicí B 4:2 (2:0). Branky: O. Tareš, D. Tareš, Werner, Chládek – Grunta z pen., Krátký. Vysoké Mýto B – Letohrad B 1:3 (0:3). Branky: Podmajerský – Pokorný 2, Faltejsek. Utkání Rosice nad Labem – Lázně Bohdaneč se hraje ve středu 8. září.