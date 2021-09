Dva týmy, které zatím patří k tomu lepšímu, co nabízí krajský fotbalový přebor, se v sobotu střetly na litomyšlském pažitu. Duel mezi domácí Jiskrou a Pardubičkami nabídl téměř po celých 90 minut vyrovnaný průběh a nebylo ani příliš divu, že skončil smírně. Ale pokud kdokoli inkasuje vyrovnávací branku minutu před závěrečným hvizdem z penalty, tak pochopitelně trpce lituje. Což byl litomyšlský případ. Hubený náskok získaný po Foltově zakončení domácí drželi, leč neudrželi, v závěru totiž vyrobili zbytečnou penaltu a Norek zachoval při její exekuci pevné nervy.

Svitavy – Horní Ředice 1:1

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Konečně jsme viděli dobrý zápas krajské úrovně. Měl šmrnc, na obou stranách se objevily pohledné akce. Hosté působili vyzrálejším dojmem, my jsme je ale stíhali, kluci nezaostávali za soupeřem, remízový stav o poločase odpovídal poměru sil. Hosté se dostali do vedení po úniku Fouse, který přehodil vybíhajícího Cabala, nám se povedlo srovnat díky Brázdovi, jenž se pěkně trefil do odraženého balonu. Po změně stran nás Ředice přece jen začaly trochu přehrávat a měly více šancí, tím spíše po druhé žluté kartě Czehowského. To už jsme se víceméně jen bránili, rozbili jsme hru střídáním, všechno jsme podřídili tomu, abychom remízu udrželi. Bod je pro nás tvrdě vydřený a celému týmu patří pochvala za bojovnost, jakou předvedl.

Litomyšl – Pardubičky 1:1

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: V týdnu jsme se na Pardubičky připravovali a věděli, že nás nečeká vůbec nic lehkého, což se také potvrdilo. Hosté přijeli se silně defenzivní taktikou, kdy v určitých momentech prvního poločasu měli v obranné linii až šest hráčů. Nám dělalo poměrně velký problém se do tohoto bloku dostat a vyjma dvou tří náznaků jsme se do větší šance nedostali, naopak nás při dvou možnostech soupeře podržel brankář Jílek. Věděli jsme, že pokud budeme chtít, aby hosté vylezli z obranné ulity, musíme vstřelit branku, což se nám na začátku druhé půle podařilo. Pardubičky musely změnit rozestavení a my se dostávali i do dalších příležitostí, ale bohužel nedokázali přidat druhou branku, která by utkání rozhodla. Jak to tak bývá, tak v úplném závěru jsme nedokázali uhrát jednoduchou situaci u lajny, hasili jsme to faulem ve vápně a přišli o vítězství. Nutno ale poznamenat, že hosté si prohrát nezasloužili a remíza odpovídá průběhu zápasu.

Moravská Třebová – Choceň 2:1

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Dvacet minut se hrálo za naší převahy, což máme skoro v každém utkání, ale nic jsme z ní nevytěžili, ačkoli dvě šance byly úplně vyložené a i další střely měly gólové parametry. Z prvního protiútoku soupeře jsme inkasovali a to od něho bylo do poločasu všechno. I po přestávce jsme měli více ze hry a po centru Kopy na bližší tyč na hlavičkujícího Bednáře jsme vyrovnali. Od té chvíli se hrál otevřený fotbal nahoru – dolů, oba soupeři chtěli zápas vyhrát, bylo to i fyzicky náročné, po závěrečném hvizdu všichni hráči popadali na zem. My jsme nakonec měli více štěstí, střídající Konečný vypracoval akci, na jejímž konci byl faul brankáře a nařízená penalta. Míč si vzal Novák a pokutový kop proměnil. Věřím, že nám tohle vydřené vítězství pomůže do dalších kol a hlavně, že se konečně začínáme uzdravovat.

7. KOLO: Litomyšl – Pardubičky 1:1 (0:0). Branky: Folta – Norek z pen. Třemošnice – Rohovládova Bělá 1:0 (1:0). Branka: Šebek. Chrudim B – Luže 2:1 (1:1). Branky: Zvolánek, Žalud – Prouza. Svitavy – Horní Ředice 1:1 (1:1). Branky: Brázda – Fous. Moravská Třebová – Choceň 2:1 (0:1). Branky: Bednář, Novák – Fišer. Heřmanův Městec – Česká Třebová 4:0 (3:0). Branky: Hauf, Pilný, Novák, Levinský. Lanškroun – Holice 3:3 (3:3). Branky: F. Ptáček 3 – Rožek, Kopřiva, Kovařík. Moravany – Proseč 4:0 (2:0). Branky: Knotek 2, Teplý, Beran.