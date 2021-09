KRAJSKÝ PŘEBOR: Litomyšlská Jiskra o víkendu zklamala svoje fanoušky jak výsledkem, tak především předvedenou nemastnou a neslanou hrou. Její porážka od Chocně byla zasloužená.

TJ Svitavy vs. SK Holice. | Foto: Martin Alexa

Při pohledu na los devátého kola nejvyšší krajské soutěže fotbalistů se tak trochu tajně doufalo, že by všech devět bodů mohlo zůstat na Svitavsku. Tenhle plán byl naplněn ze dvou třetin a zádrhel přišel tam, kde se to snad nejméně čekalo. Selhala totiž doposud ve slušné formě hrající Litomyšl, jejíž porážka s Chocní může být překvapením pouze pro toho, kdo zápas na vlastní oči neviděl. Domácí totiž odehráli velmi nepovedené střetnutí a soupeř si odvezl tři body zcela spravedlivě. Vytáhly se naopak Svitavy, jejich skalp nebezpečných Holic se řadí do kategorie velice cenných zisků. Třebovský Slovan herně nenadchl, ale podstatné jsou tři body a ty získal proti Luži v přehledem.