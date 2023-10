/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Na jaře 6:0, na podzim 4:1. Rok 2023 a libišanské výjezdy do Svitav, to jaksi nepasuje k sobě. Svěřenci Radovana Kroulíka se v nedělním odpoledni rozehráli k výtečnému představení a zasloužené vítězství ozdobili pěknými góly. Probudila se také litomyšlská Jiskra a brala tři body v Pardubičkách, vyhrála poprvé od začátku září.

TJ Svitavy vs. FC Libišany. | Foto: Martin Alexa

Oba okresní týmy nastupovaly ke svým utkání bez vědomí toho, jaké tresty vyfasují za svoje extempore v závěru regionálního derby v minulém týdnu jejich opory (Chlup resp. L. a M. Severovi). Disciplinárka svůj verdikt zatím nevydala.

Na hřišti jim to ovšem šlo i v nekompletních sestavách. Svitavy sehrály jeden ze svých nejlepších podzimních zápasů. „Zpočátku byla technická převaha na straně soupeře, my jsme působili trochu zakřiknutě a výsledkem byla nastřelené tyč naší svatyně po střele Řezníčka. Potom jsme hru vyrovnali, ve 33. minutě vyšla akce po ose Juřík – Králíček – Čížek a posledně jmenovaný si sám před gólmanem věděl rady. O krásný fotbalový moment se těsně před přestávkou postaral Králíček, na půlce se dostal k míči, obešel několik protihráčů včetně gólmana jako kuželky a zvýšil naše vedení na 2:0,“ popsal dění na trávníku vedoucí mužstva Oldřich Palla.

Po změně stran měl přijít nápor Libišan hrajících bez jednoho z bratrů Krajákových, ten se ale nedostavil, naopak se hrálo stále více podle svitavských not. „Hosté mi přišli v těchto fázích jaksi smíření s porážkou a k ničemu se nedostali. My jsme hráli v pohodě a navyšovali skóre, nejprve zásluhou Češky po Králíčkově centru a posléze po zakončení Juříka z akrobatické pozice. Hosté následně korigovali, ale to nic nezměnilo na našem zaslouženém vítězství po dobrém výkonu. Soupeř to za stavu 2:0 tak nějak vzdal,“ dodal Palla.

Třebařovu se na špici zjevně líbí. „Červené“ nastavení v Hradci nad Svitavou

Pět zápasů v řadě nevyhrála litomyšlská Jiskra, navíc ani herně jí to nešlo podle představ, takže před zápasech na půdě nepříjemných Pardubiček panovala řada otazníků. Hosté však svoji úlohu zvládli a snad se brzy dostanou zase na úspěšnou vlnu. „Po sérii špatných výsledků jsme se potřebovali zvednout a hlavně začít bodovat, což se podařilo a v Pardubičkách jsme získali jednoznačně zasloužené tři body. První poločas byl opatrný z obou stran, bez vážnějších příležitostí. Těsně před přestávkou jsme se díky nedorozumění domácí obrany a brankáře dostali do vedení, když se Škeříkovi vyplatilo důsledné sledování míče a dohrání celé situace. Perfektně nám vyšel vstup do druhé půle, kdy jsme si za prvních deset minut vytvořili velké množství brankových příležitostí, ale nepodařilo se nám je využít. V tomto duchu pokračoval celý zbytek zápasu. Vytvářeli jsme si jednu šanci za druhou a ve dvou z nich se perfektně prosadil Štarman. Pro nás je to důležité vítězství, zejména za druhý poločas zasloužené. Rozdíl ve skóre mohl být vyšší,“ hodnotil trenér Jiskry Roman Pražák.

10. KOLO: Pardubičky – Litomyšl 0:3 (0:1). Branky: Štarman 2, Škeřík. Horní Ředice – Heřmanův Městec 4:1 (3:0). Branky: Pithart, Březina, Fous, Morávek – Straka. Prosetín – Třemošnice 2:1 (1:1). Branky: Vařejčko, Spilko z pen. – Forman. Moravany – Přelouč 3:3 (1:2). Branky: Veselý, Kříž, Knotek – Klas, Vorel, Čada. Lanškroun – Česká Třebová 2:2 (1:1). Branky: F. Ptáček, Martinec – Flídr z pen., Vaňous. Svitavy – Libišany 4:1 (2:0). Branky: F. Čížek, Králíček, Češka, D. Juřík – Hanč. Holice – Choceň 2:2 (2:1). Branky: Václavek z pen., Balog – Pirochta, Laky. Lázně Bohdaneč – Vysoké Mýto B 0:0 (0:0).