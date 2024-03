/POHÁR HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE/ Libišany, Choceň, Česká Třebová a s nimi také Svitavy. To je složení semifinále krajské pohárové soutěže fotbalistů. Svitavští byli ve čtvrtfinálovém duelu na lánské umělce favority v souboji s Heřmanovým Městcem, ale na očekávaný výsledek se pořádně nadřeli a vítězného zásahu se proti houževnatému soupeři dočkali teprve tři minuty před závěrečným hvizdem.

TJ Svitavy vs. FK Jiskra Heřmanův Městec (Pohár hejtmana). | Foto: Martin Alexa

TJ Svitavy – FK Jiskra Heřmanův Městec 1:0 (0:0)

Branka: 87. Ehrenberger.

Rozhodčí: Šimek – Kodýdek, Svoboda. ŽK: 0:1. Diváci: 50.

Svitavy: Cabal – Tůma (89. Urban), M. Čížek, Chlup, Češka, Hýbl (61. Brázda), Zoicas, Králíček (73. Dürr), Horák, Ehrenberger, Juřík.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva: Postup to je doopravdy těžce vydřený. Hosté vycházeli z hlubokého obranného bloku, po celý zápas je navíc fantasticky držel gólman Stýblo a my do nich marně bušili. Do druhého poločasu soupeř vystřídal tři hráče a úvodní čtvrthodina byla herně jeho. My si chvíli nevěděli rady, ale postupně jsme se z útlumu vymanili a znovu se dostali do tlaku. Zúročili jsme ho v 87. minutě, kdy Ehrenberger po Juříkově křížné přihrávce obešel i brankáře a do odkryté branky utkání rozhodl.