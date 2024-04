FOTOGALERIE: Poličské probuzení. První jarní gól znamenal veledůležité tři body

/I. A TŘÍDA/ Fotbalisté Zámrsku se mohou cítit doslova jako v bavlnce. Na vedoucí pozici mají náskok dvanácti bodů a s potěšením mohou sledovat rovněž to, jak jejich konkurence klopýtá. V uplynulém kole se to týkalo rovněž moravskotřebovského Slovanu, který prohrál v Proseči. Dolní Újezd ztratil výhru v Ústí nad Orlicí těsně před koncem z penalty, naopak plný zisk si z Orlicka odvezla svitavská rezerva a udělala tím zásadní krok do klidnějších vod krajské I. A třídy.

SK Polička vs. FC Skuteč. | Video: Radek Halva