Svitavský první poločas za jedna. Moravské Třebové se náramně povedl druhý

„Bohužel po druhé obdržené brance se na naší straně objevila herní křeč. Kluci znervózněli a vyráběli chybu na chybě, naopak soupeř vycítil šanci a v pohodě dokráčel k zisku tří bodů. Nedá se nic dělat, i když i v okleštěné sestavě bychom doma měli bodovat, ale… Staří matadoři jsou zranění a mladí mají zatím málo zkušeností. Ve zbývajících kolech je šance mladíky více zapracovat,“ uvedl klubové sekretář Jan Kabrhel.

Polička po druhé výhře v řadě odskočila dvanáctému Zámrsku na tři a třináctému Žamberku na čtyři body. Pořád žádná jistota, ale přece jen se svěřencům Romana Kysilka dýchá volněji. „Čekali jsme složité utkání, v Dolním Újezdu se Poličce v minulosti nikdy moc nedařilo. No a co čert nechtěl, hned zpočátku jsme ztratili balon ve středu pole, brejk, gól na 1:0 a bylo zle nedobře. Naštěstí jsme se rychle oklepali, hra se nám začala docela dařit, dostávali jsme se i do šancí a jedna z nich se ujala. Remíza by pro nás nebyl špatná a tak jsme do druhého poločasu šli s opatrností. Domácí se na nás trochu více vytáhli, nám se však povedla akce zakončená Hynkem a šli jsme do vedení. V závěru jsme ustáli dlouhé míče soupeře do vápna, výraznou šanci jsme mu nedovolili. Pochvala klukům patří za bojovný výkon do posledních sil, fotbalově nám lépe vyšel první poločas,“ vyjádřil se poličský kormidelník.

Jarní šlágr vyzněl pro Janov, pět kolem před koncem je v nejvýhodnější pozici

V klidu před jarním finišem rozhodně není svitavská rezerva. ta narazila na Zámrsk a byl to jiný Zámrsk než ten, jaký nastupoval v minulých týdnech. V jeho dresu naskočili čerství futsaloví mistři Doša s Koudelkou a domácí byli rázem v pozici týmu, jehož naděje na úspěch nejsou valné. Právě zmíněný Doša dal možná zlomový gól na 1:3 v nastaveném čase druhého poločasu. Svitavská snaha o návrat do hry byla po změně stran marná a Novákova trefa ji definitivně ukončila.

21. KOLO: Lázně Bohdaneč – Vysoké Mýto B 5:0 (3:0). Branky: Panchártek 3, Hundák, Horyna. FC Jiskra 2008 – Rosice nad Labem 2:2 (2:0). Branky: Kaplan, Macek – Jiří Růžička 2. Žamberk – Tatenice 0:2 (0:1). Branky: O. Tareš 2 (1 z pen.). Letohrad B – Libišany 1:5 (1:2). Branky: Šponar – L. Kraják 2, Bukač, Chmelík, Záruba. Dolní Újezd – Polička 1:2 (1:1). Branky: Mandlík – T. Švec, Hynek. Svitavy B – Zámrsk 1:4 (1:3). Branky: Samek – Houžvička, Matoušek, Doša, Novák. Ústí nad Orlicí B – Přelouč 2:3 (1:1). Branky: Vošlajer, Šafránek – Hejcman 2, Janecký.