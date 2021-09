Pro Kunčinu budou důležitější jiné zápasy než ten na půdě suverénních Českých Heřmanic, není prvním ani posledním týmem, který si z měření sil s tímto velmi silným soupeřem odnesl příděl. Jaroměřice se zase přesvědčily o kvalitách druhého mužstva tabulky z Jablonného nad Orlicí. I když mu vzdorovaly statečně, tak poslední desetiminutovka patřila hostům, kteří k proměněnému poutovému kopu přidal ještě gólovou pojistku. Kdo naopak o víkendu pořádně zaválel, to bylo moravskotřebovské béčko. I když Dobříkov zdaleka nenaplňuje předsezonní očekávání, tak se pořád jedná o kvalitní celek a nasázet mu půltucet, to svědčí o velmi dobrém výkonu rezervy Slovanu.

Další bétřídní“ pohled míří do Bystrého, kde domácí zápolili se Žichlínkem o důležité body v souboji celků ze závěru pořadí. A první poločas se jim vůbec nepovedl, soupeř byl důraznější i kombinačně přesnější, takže nebylo divu, že se po nedorozumění v bysterské obraně ujal vedení. Z dílčího zlepšení po změně stran domácí vytěžili alespoň vyrovnání, ale s výsledkem 1:1 spokojeni být nemohli. Mají-li se odpoutat od závěru tabulky, musí tyto zápasy zvládat lépe.

V bojovném, vyrovnaném, ale celkově po oko diváka nepříliš pohledném duelu paradoxně nerozhodly situace, když hráči překopávali odkrytou branku, což se během devadesáti minut několikrát stalo, ale zdánlivě nenápadný rohový kop domácích deset minut před koncem. Po něm si totiž v chumlu hráčů před gólmanem Kejdou srazil smolař Friedl míč do vlastní sítě. Z ledové sprchy se hosté neprobrali a v závěru marně usilovali o vyrovnání, které jim nestárnoucí gólman Jiří Pecina, jenž v nouzi zaskočil mezi třemi tyčemi, nedovolil.

Sokol Bystré vs. Sokol Žichlínek. | Foto: Deník/Radek Halva

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.