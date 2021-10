A očekává bitva nezklamala. V dobré divácké kulise se hrál rušný a zajímavý fotbal, z obou stran vedený s maximálním nasazením, hraný zostra, ale korektně a v duchu fair play. Jako vrchol podzimu v této soutěži snesl duel přísné měřítko. Hosté cítili naději na úspěch a bojovali o něj až do závěrečného hvizdu. Dvakrát se jim podařilo dorovnat jednobrankové vedení soupeře, když na gólovou hlavičku kanonýra Macha a dorážku Kříže z bezprostřední blízkosti pokaždé odpověď Černohous prokazující svoji pohotovost v pokutovém území. Až na třetí trefu domácích reakci nenašli. A ta byla skutečně exkluzivní, Tomáš Jirsák nevídanou dělovkou z trestného kopu z ostrého úhlu v 70. minutě vymetl šibenici, rozhodl o osudu zápasu a přidal dvanáctý korálek na šňůru heřmanických vítězství.

Z dalších zápasů I. B třídy zaujal mimo jiné ten na libchavské půdě, kde dlouho všechno nasvědčovalo tomu, že se tři body budou stěhovat do Jaroměřic. Hosté vedli 3:1 a 4:2, přestože nakonec odjížděli domů na Malou Hanou s prázdnou. Domácí se totiž nejprve dostali do kontaktu a v závěrečné desetiminutovce jejich nápor vyvrcholil. A byla to zásluha jejich dvou osvědčených střelců. V 84. minutě nejdříve Pavlák vyrovnal a v době, kdy běžely závěrečné vteřiny nastaveného času, udeřil Ráb a libchavské ochozy explodovaly.

Poslední místo v tabulce náleží fotbalistům Sokola Bystré. A jejich nedělní vystoupení proti Semanínu názorně ukázalo, proč tomu tak je. Neodvedli špatný výkon, v závěru prvního poločasu obrátili vývoj z 0:1 na 2:1, leč po změně stran jejich naděje na bodový zisk zase splaskly. Hosté byli daleko efektivnější v zakončení a zrežírovali další obrat, zatímco domácí střelci si vylámali zuby na brankáři Hůlkovi nebo vlastní nepřesnosti a nedůrazu. Ještě hůře dopadla Kunčina. Ani tomuto týmu se bez ohledu na poslední dvě kola nebude uléhat k „zimnímu spánku“ s klidem na duši. Po výprasku 0:6 od Dobříkova to platí dvojnásobně. Hosté se přitom na hladkou výhru ani tolik nenadřeli, jejich zkušený mančaft jen využíval kunčinskou velkovýrobnu hrubých chyb.

O velmi potřebné body se bojovalo v Žichlínku a z tamního stánku si je odvezla Březová. Gólově se o to postaral Radek Milota, které nejprve proměnil pokutový kop a po hodině hry přidal pojistku cenného vítězství pro svůj tým. Dobrou podzimní formu potvrdilo v souboji s lanškrounským béčkem Pomezí a radovala se také moravskotřebovská rezerva, která výši svoji výhry nad Sloupnicí zdvojnásobila v posledních pěti minutách.

12. KOLO: Žichlínek – Březová nad Svitavou 0:2 (0:1). Branky: 10. z pen. a 59. Milota. Moravská Třebová B – Sloupnice 4:0 (1:0). Branky: 36. Kolář, 57. T. Brychta, 86. Matocha, 88. Smékal. Pomezí – Lanškroun B 3:1 (2:1). Branky: 28. Mojdl z pen., 40. M. Nespěšný, 65. Roušar – 25. Jung. Libchavy – Jaroměřice 5:4 (1:3). Branky: 59. a 84. Pavlák, 30. Pešina, 50. Jetmar, 90. + 2. Ráb – 9. J. Valenta, 11. Švec, 19. Mooz, 54. Batelka. Kunčina – Dobříkov 0:6 (0:3). Branky: 9. a 66. Vaněk, 19. Karela, 29. Klapal, 68. Derka, 89. Rychtařík. České Heřmanice – Jablonné nad Orlicí 3:2 (1:1). Branky: 21. Mach, 49. Kříž, 70. Jirsák – 42. a 55. Černohous. Bystré – Semanín 2:4 (2:1). Branky: 37. Jílek, 45. Peterka z pen. – 23. Bednár, 55. Sokol, 74. Křepela, 82. Nešický.