/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Pátý korálek na šňůru svých vítězství nepřidali. Litomyšlští fotbalisté poprvé na podzim přišli o body, a to na půdě nováčka v Prosetíně, kde se nevyrovnali s prostředím a herním stylem soupeře. Lépe se dařilo Svitavám, ty proti Holicím po zlepšeném výkonu napravili týden staré selhání z Moravan.

TJ Svitavy vs. SK Holice. | Foto: Martin Alexa

„Před utkáním jsme se připravovali na to, že v Prosetíně nás čeká velmi specifické prostředí, což se beze zbytku potvrdilo. Bohužel jsme se za celý zápas nebyli schopni srovnat s velmi špatným terénem a bojovným týmem domácích. Ti od začátku zvolili jednoduchou hru, kdy na naši obranu létal jeden nakoplý míč za druhým. My jsme se snažili kombinovat, ale nebyla to cesta, kterou bychom na nerovném terénu mohli uspět. Pokoušeli jsme se tedy hru zjednodušit, ale vyjma jedné situace jsme se do větší šance nedostali,“ ohlédl se za nevydařeným vystoupením svých svěřenců v Prosetíně trenér Jiskry Litomyšl Roman Pražák.

„Zápas spěl k bezbrankové remíze, pohříchu jsme propadli v souboji po autorem vhazování a domácí míč nadvakrát dotlačili do branky. Co mě mrzí, že této brance předcházel naprosto nesmyslné otočený aut, kdy rozhodčí stojí metr od cele situace… Naše snaha o vyrovnání byla marná, Prosetín si závěr pohlídal. Za svoje nasazení si soupeř výhru zasloužili o trochu více než my. Pro nás je to poučení, že někdy to není o fotbale, ale spíše o bojovnosti. Máme stále na čem pracovat. Před utkáním s Horními Ředicemi jsme dostali facku a budeme chtít všechno hned v dalším utkání napravit,“ vyhlíží Pražák šlágr následujícího kola. „Co mě mrzí ještě více než porážka, to je zranění Dominika Mrázka, kterému všichni přejeme brzké uzdravení,“ dodal litomyšlský kormidelník na adresu hráče, jenž musel odstoupit po třech minutách hry.

Ve Svitavách se utkání s Holicemi mohlo, či spíše muselo divákům líbit, k vidění byl zajímavý fotbal. „Jednalo se o fyzicky velmi náročný zápas. Soupeř se od začátku snažil narušovat naši rozehrávku a vyrážet do brejků, byla cítit přítomnost jeho největších osobností: Rosůlka, Jedličky a Václavka. Posledně jmenovaný také hned zkraje zkusil nachytat Cabala z velké dálky a k našemu štěstí šel míč vedle branky. Jinak moc střeleckých pokusů nebylo, spíše spousta osobních soubojů. Až ve 35. minutě se povedl únik po křídle Horákovi a po jeho centru se ke gólové hlavičce protlačil Juřík. Po změně stran byl obrázek hry obdobný a byla to bitva o každý metr hřiště. Definitivně rozhodla 84. minuta, kdy po pěkné souhře Michala Čížka se Svobodou a Chlupem zakončil přesně Brázda. Je to pro nás určitě cenné vítězství, soupeř na to, kolik má bodů, nehrál vůbec špatně,“ hodnotil střetnutí vedoucí mužstva Oldřich Palla.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 6. KOLO: Třemošnice – Česká Třebová 1:4 (0:3). Branky: M. Šindelář – vlastní (O. Vančura), Grepl, Novotný, Borek. Prosetín – Litomyšl 1:0 (0:0). Branka: Modráček. Vysoké Mýto B – Libišany 2:1 (1:0). Branky: Wimmer, Velinský – L. Kraják. Pardubičky – Moravany 4:1 (2:0). Branky: Tuťálek, Šindelář, Markl, Ficek – Kříž. Lázně Bohdaneč – Heřmanův Městec 2:3 (1:1). Branky: Kárský, Hundák z pen. – Salfický, Turina, Jablečník. Horní Ředice – Přelouč 2:1 (1:0). Branky: vlastní (Husák), Koreček – Oliva. Lanškroun – Choceň 5:2 (1:1). Branky: Pecháček 2, D. Skalický 2, Krejsar – Kužma, M. Fikejz z pen. Svitavy – Holice 2:0 (1:0). Branky: D. Juřík, Brázda.