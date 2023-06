I. B TŘÍDA: Dlouho očekávaný souboj o první místo ve skupině B rozhodl v žamberský prospěch dvěma brankami z rychlých protiútoků kanonýr Mikuláš Cvik. Domácí fotbalisté stačili výsledek pouze zkorigovat a dvě kola před koncem ztrácejí na lídra těžko překonatelné čtyř body. Vzhledem k vývoji mistrovských soutěží by však měly do I. A třídy postupovat oba dva týmy.

Magnet kola dlouho připomínal spíše fotbalové šachy. Od začátku bylo znát, že oba celky jsou na zápas dobře připravené po taktické stránce a znají silné stránky soupeře, takže se hrálo hodně opatrně a vážnějších střeleckých příležitostí bylo k vidění jako šafránu. Bylo tak jasné, že osud utkání může zlomit jediná chyba. A to se také stalo, v 61. minutě se sloupnický gólman Voleský vydal proti dlouhému nakopnutému míči mimo pokutové území, jenže situaci špatně odhadl, rychlík Cvik u něho byl dříve, brankáře obešel a střelou do odkryté branky otevřel gólový účet. Ten stejný hráč pláchl o něco později obráncům znovu po levém křídle a chytrým zakončením z ostrého úhlu nasměroval tři body do Žamberka. Domácí se rozhodně nevzdali, v 78. minutě se ve vápně prosadil Vodehnal a s pomocí teče vsítil kontaktní branku. Autor dvou branek hostů Cvik byl následně po druhé žluté kartě vyloučen a Sloupnice vrhla všechny síly do útoku, ale když v nastaveném čase její největší možnost zmařil skvělým zákrokem brankář Vítek, nedoznalo skóre další změny a Žamberk se přiblížil k prvenství v soutěži.

Další tahák víkendu měl mít zásadní význam pro boj o záchranu v kraji. Na jaře finišující Libchavy hostily trápící se Jehnědí a zpočátku se nezdálo, že by měly mít problémy. Na trávníku dominovaly, ujaly se brzy vedení, trefily tyčku, měly další šance, zkrátka zdánlivě pohoda. Ta ale přetrvala jenom do doby, kdy se hosté dostali dvakrát nenápadně „návštěvou“ k pokutovému území soupeře a byly z toho dvě gólové střely! V domácích řadách zavládl šok, tím spíše, že zkraje druhého poločasu to bylo po dalším ojedinělém, ale dobře vyřešeném brejku 1:3. Závěr potom obstaraly penalty. Tu první za ruku proměnil v 74. minutě Žídek, chvíli nato dostali stejnou výhodu rovněž po hře rukou hosté, jenomže zkušeného Vondru vychytal brankář Motyčka a dorážka z dobré pozice šla nad. Závěrečný tlak Libchav vyvrcholil v poslední minutě faulem ve vápně a Ráb z pokutového kopu vyrovnal, jenže pro domácí to bylo i vzhledem k ostatním výsledkům tohoto kola zoufale málo.

Do České Třebové dojel Manchester ze Svitav. Jiskře stačil proti Slovanu poločas

Další ohrožené celky totiž vítězily. Moravskotřebovské béčko rozhodlo o výhře v derby nad Jaroměřicemi třemi trefami do poločasu a je z nejhoršího venku. V pravý čas zabralo také Pomezí, jemuž tři body z Lanškrouna zajistila proměněná Mojdlova penalta a v dalším průběhu bezchybná defenzivní hra, která vynulovala soupeřovo útočné snažení. A také Kunčina si vzpomněla, jaké výkony podávala na začátku jara, konečně také zapracovala na efektivitě své hry a výsledkem byla jasná výhra nad Svratouchem. Sice inkasovala jako první, ale následoval parádní obrat. A tak jsou to znovu Libchavy, kdo je na tom v tabulce nejhůře, navíc v předposledním dějství cestují do Žamberka, takže to pro ně opravdu z jejich pohledu není žádný med.

Gól v poslední minutě a Bystré sahá po triumfu. Trnávka je jistým sestupujícím

Že je Dobříkov nejofenzivnějším celkem skupiny B I. B třídy, to není žádná novinka, jeho apetit nyní odnesl Janov, který dostal naloženo sedm „kusů“. Trocha radosti přišla po předešlé černé sérii do Semanína, který v souboji dvou mužstev, kterým to v posledním době vůbec nejde, udolal nejtěsnějším poměrem Březovou nad Svitavou.

25. KOLO: Libchavy – Jehnědí 3:3 (1:2). Branky: Ráb 2 (1 z pen.), Žídek z pen. – Matoušek 2, Pilař. Lanškroun B – Pomezí 0:1 (0:1). Branka: Mojdl z pen. Kunčina – Svratouch 5:1 (3:1). Branky: Spálenský 2, Šejnoha, T. Brychta, Zeman – Gregor. Březová nad Svitavou – Semanín 0:1 (0:0). Branka: Zadražil. Dobříkov – Janov 7:1 (4:1). Branky: M. Novotný 2 (1 z pen.), Vojtíšek 2, Sedlák, Svoboda z pen., Houžvička – Pirkl z pen. Sloupnice – Žamberk 1:2 (0:0). Branky: Vodehnal – Cvik 2. Moravská Třebová B – Jaroměřice 3:1 (3:0). Branky: Škrabal, Schütz z pen., Lexmaul – Švec.