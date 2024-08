Janov hrál mistrovské utkání I. A třídy poprvé v historii a hned oslavil premiérové vítězství. V Českých Heřmanicích o něm rozhodl za stavu 1:1 ve druhém poločase dvěma zásahy Patrik Bureš. „Za nás panuje určitě velká spokojenost. Náš první zápas v I. A třídě dopadl nad očekávání dobře. Duel byl od začátku vyrovnaný bez vyložených šancí. Pokud se nějaká příležitost narodila, tak ji zneškodnili dobře chytající brankáři. Jsem rád, že se nám povedla pěkná kombinace středem hřiště zakončená vedoucím gólem. Do druhé půle jsme bohužel nenastoupili soustředěně a dovolili soupeři lacinou brankou vyrovnat skóre. Nicméně nám v závěru vyšly další dvě pohledné akce, které jsme zakončili gólově a domácím odskočili. Zápas pro nás měl šťastný konec a hodnotím ho pozitivně, s respektem musím uznat i kvalitní výkon soupeře,“ uvedl janovský trenér Lukáš Šváb.

TJ Sokol České Heřmanice vs. TJ Sokol Janov. | Video: Radek Halva

Polička by se na podzim ráda vyhnula tomu, aby znovu zahučela do nebezpečných vod závěr tabulky. První krok učinila, když zásluhou branky nového muže v sestav Polomíka v 90. minutě strhal na svoji stranu vyrovnanou bitvu s loni ještě přeborovou Třemošnicí. „Čekali jsme, že se bude jednat o těžké utkání se zkušeným soupeřem, což se také potvrdilo. V první půli jsme měli drobnou optickou převahu, ale přes několik zajímavých příležitostí jsme inkasovali jako první. Naštěstí se nám podařilo držet nastolené tempo a do poločasu vyrovnat. Po změně stran jsme chtěli tímto stylem pokračovat, ale soupeř po střídání v záloze přebral kontrolu hry a 20-25 minut měl mírně více ze hry on. Naše obrana ale pracovala výborně, do vážnější šance hosty nepustila a střely z dálky si pohlídal Honza Ehrenberger. Podobné to bylo na druhé straně a cítil jsem, že se bude jednat o remízový zápas, který může rozhodnout jediná situace. Což se stalo, v poslední minutě se nám povedlo využít standardní situaci přesnou střelou nového spoluhráče Patrika Polomíka. Vstoupili jsme do sezony výhrou a dobrým výkonem, což musíme potvrdit v dalším kole,“ vyjádřil se trenér Mirek Stejskal.

Svitavská rezerva si dojela pro první mistrovský bod do Letohradu. V nedělním dopoledni nebyla k vidění žádná gólově zakončená akce. Fotbal se úplně špatný nehrál, malinko blíže k vítězství byli asi hostující svěřenci Milana Janka, nicméně závěrečný hvizd zastihl ukazatel skóre v podobě se dvěma nulami a dělbu bodů nakonec oba soupeři vzali. Nic jiného jim ostatně ani nezbylo, když se nedokázali střelecky prosadit.

Fotbalisté Dolního Újezdu mají nástup do sezony o pár dnů opožděn. V dohrávce 1. kola hostí Žamberk ve středu 14. srpna od 18 hodin.