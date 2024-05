/I. A TŘÍDA/ Fotbalová detektivka s názvem krajská I. A třída má dvě kola před koncem pořád několik nezodpovězených otázek. A to jednak, jak se porovnají soupeři za suverénním Zámrskem, kdy na druhém postupovém místě se nadále drží ústecké béčko. A jak se vyvrbí nevídané napínavý boj o záchranu, tím spíše, kdy není jasné, kolik mužstev bude nakonec sestupovat. Uplynulé dějství mnoho konkrétních odpovědí nedalo.

Proměněný pokutový kop Michaela Lebedy (České Heřmanice) v nastaveném čase druhého poločasu utkání proti Dolnímu Újezdu. | Video: Radek Halva

Zámrsk dohrává sezonu v klidu, ale zároveň ji nevypouští, což dokázal ve Slatiňanech, kde v posledních pěti minutách zlikvidoval dvoubrankové manko a vybojoval remízu. Za ním to však pořádně vře. Ústecké béčko před derby v Letohradu sestavu pořádně „vysoustružilo“ z prvního mužstva (Bednář, Stránský, Faltus, Vašek, Paata) a právě Jan Bednář byl tím mužem, který se postaral do poločasu o dvougólový náskok svého mužstva. Rovněž posílení domácí na čele s kanonýrem Kabourkem se dostali zpět do hry těsně před přestávkou pohotovým zakončením Haufa, vícekrát se však střelecky neprosadili. Pojistku přidal přesnou hlavičkou Krátký a zatímco Ústí dál sní sen o krajském přeboru, tak Letohrad zabředl ještě hlouběji do existenčních potíží.

Okresní derby v Moravské Třebové doprovázené vydatnými dešťovými sprškami se stalo přesvědčivým způsobem kořistí domácího Slovanu, který si poradil se svitavskou rezervou. V jeho prospěch se utkání začalo naklánět díky Štaffově gólu „do šatny“, po změně stran následovaly další dva zásahy a Slovanisté dál dýchají ústeckému konkurentovi na záda s minimálním odstupem.

Z postupových uchazečů ztratila Skuteč, a to nečekaně proti předposlednímu Žamberku, kdy ve druhém poločase stačila pouze srovnat nepříznivě se vyvíjející skóre. Hosté potvrdili svoji zlepšenou výkonnost z posledních týdnů a bodově se docvakli na předposlední Jablonné.

Na špici okresního přeboru nic nového. V trojce razítko na sebranický triumf!

Zápas, který mě říz, byl k vidění v Českých Heřmanicích. První poločas se tam odehrával celkem zřetelně ve prospěch hostů z Dolního Újezdu, kteří odskočili na rozdíl dvou branek a nutno říci, že to plně odpovídalo obrazu hry. Hned v nástupu do druhé půle domácí Viščák sice pěkně trefil odražený míč po rohovém kopu, ale na opačné straně odpověděl umístěnou střelou Mandlík a svým druhým zásahem přiblížil hosty k vítězství. Jenže zdaleka nebyl konec dramatu. O ten se postaral Jirsák, který jednak posílal do šestnáctky jeden nebezpečný balon za druhým, jednak se čtvrt hodiny před koncem pěknou ránou z akrobatické pozice postaral o kontaktní trefu. Atmosféra zhoustla na hřišti i v hledišti, přesto Újezd držel těsný náskok do nastaveného času. Potom ale přišel poslední útočný výpad, Jirsák byl v rohu vápna faulován, rozhodčí Bém na pokyn asistenta nařídil pokutový kop a Lebeda se z něj postaral o vyrovnání! Pro domácí zázračný zisk, pro hosty trpká ztráta, ale ani jeden z týmů není v kritické pozici, ona mají na sestupové místo čtyři body k dobru.

Branka Martina Viščáka (České Heřmanice):

Zdroj: Radek Halva

Další existenční souboj „o šest bodů“ se hrál v Poličce a v tomto případě bylo, co se gólového vyjádření týká, všechno vybaveno za necelých pět minut, přesně řečeno do okamžiku, kdy domácí Tomáš Švec rozvolnil síť za zády gólmana Václavka. Vícekrát se skóre nezměnilo, což v případě Poličky není až takové překvapení, protože to není mužstvo, které by fanouškům na jaře nabízelo kdovíjaké gólové hody (snad s výjimkou duelu v Dolním Újezdu). Hubenou výhru však Poličští uhájili a pomohla jim z nejhoršího, zato Jablonné se dál propadá, navíc má před sebou dva závěrečné zápasy s postupovými adepty z Moravské Třebové a Skutče. Takže věru nic záviděníhodného…

Připomeňme ještě sestupovou matematiku. Osud posledního celku tabulky FC Jiskra 2008 je dávno zpečetěn, k němu se na cestě do I. B třídy přidají jeden, nebo dva další týmy. Což závisí na divizním osudu Hlinska a ten po jeho další ztrátě v domácím prostředí balancuje na tenkém vlásku.