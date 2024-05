/I. A TŘÍDA/ Perfektně, tedy za devět bodů zvládnutý „anglický“ týden drží fotbalisty SKP Slovan na druhém místě tabulky, které by jim na konci sezony zajistilo návrat do krajského přeboru. Bude to však ještě boj, tlačí se na ně ústecké béčko i Skuteč. V boji o udržení bude ještě pořádně „veselo“, poslední čtyři kola rozhodně nebudou pro slabé povahy, tím spíše, že není pořád jasné, zda dolů půjdou dva nebo tři celky. Z tohoto pohledu je domácí remíza Poličky velkou ztrátou.

SK Polička vs. 1. FC Žamberk. | Video: Radek Halva

Duel Poličky se Žamberkem byl obrazně řečeno bitvou o šest bodů, nicméně na hřišti to tak ani moc nevypadalo, hrál se klidný fotbal sotva průměrné úrovně. Domácím herně vůbec nevyšla první půle, svoje nevydařené představení korunovali kuriózním vlastencem a kdyby si soupeř lépe počínal ve finálním řešení několika zajímavých rychlých výpadů, mohlo to s nimi vypadat ještě hůře. Takhle je dílčí zlepšení po změně stran přivedlo alespoň k vyrovnání, nakonec však museli být rádi, že je od další pohromy zachránilo nastřelené břevno jejich svatyně. Výsledná dělba bodů nepomohla nikomu, ani Poličce, tím méně Žamberku, který nadále setrvává v kritické situaci.

Byly plus tři góly, ale skončily minus dva body. Tahle ztráta musí Svitavy mrzet

Ani svitavské béčko rozhodně nemůže hovořit o pohodovém dohrání sezony, pohled do spodní poloviny pořadí o tom vypovídá více než zřetelně. Porážka ve Slatiňanech byla krutá, po herní stránce hosté tak špatný dojem nezanechali, doplatili však jednak na neproduktivitu, ale hlavně na nedůslednost a chyby v obranné činnosti, které na této úrovni nemohou zůstat bez trestu.

Čtvrtá výhra v řadě pro Moravskou Třebovou! Ano, takhle se bojuje o postup. Po klíčovém úspěchu ve středu v Ústí nad Orlicí zvládli Slovanisté také regionální derby proti Dolnímu Újezdu. A stalo se tak po zásluze, po většinu času udávali zápasu tón, byť docela dlouho čekali, až se jejich herní převaha zúročí ve změnu na ukazateli skóre. To se stalo Lexmaulovou zásluhou krátce před odchodem do kabin. Po návratu se obraz hry nezměnil, domácí navíc rychle přidali další dvě branky a přes soupeřovu korekci na 3:1 taktovku utkání z rukou nepustili a bezpečně ho dovedli k potřebnému zisku.

Cerekvičtí nájezdníci dobyli mladějovskou pevnost. Sebranice sahají po triumfu

Podruhé v soutěžním ročníku padl vedoucí Zámrsk, a to na půdě ústeckého béčka, které tentokrát využilo možnosti posílit sestavu o několik mužů z A týmu. A to se projevila nejenom na slušné úrovní střetnutí, ale také na výsledku. Gólově tohle rušné zápolení odpálil nejlepší ústecký střelec Ondřej Mikulecký po pěkné kombinační akci nedlouho před koncem prvního poločasu. Pojistka přišla po necelé hodině hry a opět u toho byl Mikulecký, který krásně do běhu uvolnil přesně zakončujícího Ráliše. Hosté přes veškerou snahu vyšli střelecky naprázdno, nicméně žádnou katastrofu to pro ně neznamená, čtyři kola před koncem mají desetibodový náskok.

Jablonné ve středu doma prohrálo existenční zápas s Českými Heřmanicemi, ale o víkendu zvítězilo potřetí na jaře ve venkovním duelu a znovu přiživilo záchranářské naděje. Derby v Letohradu se proměnilo v klasický souboj ve stylu „kdo dá gól, vyhraje“. Dali ho hosté, ovšem výrazně jim k tomu dopomohl domácí gólman Janůj, který v 65. minutě váhal s rozehrávkou, až mu důsledný Kashalupa míč sebral a Radim Filip měl před prázdnou brankou snadnou pozici. Letohrad je v pořadí sice osmý, ale klid rozhodně nemá, vždyť má nyní o bod více než dvanácté Jablonné. Ano, tak neskutečně vyrovnaná je I. A třída…

Náš výkon nebyl takový, abychom získali tři body, uvedl ústecký trenér Chudý

Pořádně nahlas do bojů o udržení promluvily v uplynulém týdnu České Heřmanice. Sedm získaných bodů výrazně vylepšilo jejich pozici, ačkoli jistotu jim to samozřejmě zdaleka nedává. Ještě cennější je jejich počin proto, že dvakrát za sebou vyhrály na cizích stadionech. Nejprve v Jablonném a o víkendu rovněž na horké půdě Proseče. Pravda, hosté k tomu potřebovali i kapku štěstí, jelikož soupeř nejprve v 87. minutě vyrovnal na 2:2, aby si ve třetí minutě nastaveného času vstřelil vlastní gól, ale na to se historie ptát nebude. Podstatný byl zisk tří životně důležitých bodů.

Končí „átřídní“ existence FC Jiskra 2008, po porážce ve Skutči není možné ani matematicky, aby se celek z Králík a Červené Vody ještě dostal mimo sestupové pásmo. Domácí, kteří se stále nevzdávají přeborového snu, rozhodli zápas dvěma „slepenými“ trefami zkraje druhého poločasu.