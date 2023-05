I. A TŘÍDA: Druhá nejvyšší krajská fotbalová soutěž slibuje mimořádně dramatický finiš ve třech závěrečných kolech. A to na obou pólech tabulky. Po víkendových výsledcích není zdaleka jasno o jejím vítězi, připomeňme, že ve hře jsou celkem tři postupová místa do krajského přeboru, a o vyrovnané záchranářské přetahované je darmo hovořit. Jen menšině mužstev v I. A třídě zatím tzv. o nic nejde.

Poslední květnové dějství celou situaci vzhledem k nízké úspěšnosti celků z popředí tabulky ještě více zamotalo. Všechno začalo v páteční dohrávce, ve které Jablonné nad Orlicí překvapivě podlehlo svitavskému béčku. Nebylo to poprvé na jaře, kdy se domácím nepovedl první poločas, tentokrát zejména jeho závěr, na rozdíl od některých předchozích případů se jim však po změně stran nepodařilo zápas zachránit a s přispěním soupeře se zmohli jen na korekci stavu. „Pro nás to je určitě dobrý výsledek, myslím, že se nám utkání povedlo, měli jsme ho celkově pod kontrolou. Inkasovali jsme pouze z velmi přísné penalty a vlastním gólem,“ uvedl trenér Martin Komoň.

Trable Jablonného pokračovaly rovněž v neděli, kdy zavítalo na hřiště zachraňující se Poličky. Ta potvrdila jarní tradici, podle které doma vše vyhrává a venku vše prohrává. „Musím říci, že s takovým rozdílem v domácích a venkovních výsledcích jsem se snad v životě nesetkal. Řekl bych, že na soupeři byla po pátečním zápase docela znát únava, my se sešli téměř v plné síle a odvedli solidní výkon. Byl to i tím, že tento soupeř je jedním z mála týmů v I. A třídě, který se snaží hrát a kombinovat, což nám vyhovuje. První poločas nabídl minimum šancí, do druhého vstoupili lépe hosté, první varování ještě zneškodnil Ehrenberger, ale po přesné střele k tyči jsme prohrávali. Naštěstí jsme na to dokázali zareagovat, nejprve se ve vápně prosadil Šmída a jeho zakončení se došouralo do branky, aby následně po nádherné souhře otočil výsledek v náš prospěch z prvního doteku Mužík. Jablonné potom nemělo sílu, aby nás ještě potrápilo, konec byl více méně v klidu. Myslím, že se jednalo o slušné vedené utkání a divákům se fotbal líbil,“ hodnotil trenér Poličky Roman Kysilko. Jeho tým nyní čeká „bratrovražedné“ derby v Dolním Újezdu.

Právě Dolní Újezd nyní získal „diamantové“ body v Českých Heřmanicích. A nutno říci, že kdyby Újezdští dokázali takové výkony opakovat častěji, pohybovali by se v úplně jiných tabulkových patrech. Byly aktivní, důrazní, bojovní, navíc jim nechyběla ani pořádná porce herní kvality, takže byli nebezpečnější a vypracovali si rozhodně více zajímavých střeleckých příležitostí než soupeř. Celkově to byl „den otevřených obran“, v té domácí ale bylo přece jen podstatně více okének a především Radek Mandlík si v nich uměl najít prostor. Pod výsledek se podepsal hattrickem a klíčová byla zejména jeho trefa ze 74. minuty na 3:5, kdy přesně zakončenou individuální akcí přes několik protihráčů definitivně otupil odpor zaskočeného heřmanického celku.

Co se týče boje o záchranu, tak po porážce ve Skutči je v kritické situaci Tatenice, jejíž čtyřbodové manko na další ohrožená mužstva ještě sice není úplně nepřekonatelné, ale naděje se stále ztenčuje. Oživit ji může jen úspěch v nadcházejícím existenčním derby s FC Jiskra 2008 B. Celek z Králík a Červené Vody zabral proti svitavské rezervě, které nenavázala na svoji výhru z Jablonného. Klíčový byl vedoucí gól domácího Duška v závěru prvního poločasu, snaha soupeř po změně stran více otevřít hru a zatlačit soupeře se minula účinkem, naopak T. Vyšohlíd přidal pojistku a jeho tým pořád „dýchá“. Což v míře ještě větší platí pro ústeckoorlické béčko, dá-li se jeho sestava tímto písmenkem vůbec označi. V přímém záchranářském střetu jasně přejelo Luži, což ovšem jen při pohledu na střelce jeho branek nemohlo nikoho překvapit.

Jak bylo zmíněno, vzhledem k téměř jisté záchraně Letohradu v divizní soutěži budou z I. A třídy do krajského přeboru postupovat tři mužstva a do hry se díky velmi dobrým jarním výsledkům dostal rovněž Zámrsk. Povedlo se mu totiž něco, co v odvetné části sezony ještě nikdo nedokázal, tedy porazit vedoucí Proseč. Hosté vytěžili výhru z vydařeného prvního poločasu, kdy byli nebezpečnější než soupeř a ve 36. minutě dotáhl jednu z jejich akcí ke gólovému konci Jiráský. Po přestávce domácí přidali na aktivitě, ale veškeré jejich úsilí eliminovala spolehlivě pracující defenzivní hra Zámrsku na čele s brankářem Laksarem. V závěru viděl druhou žlutou kartu Semerád, ale i v deseti si hosté koncovku pohlídali.

16. KOLO: Jablonné nad Orlicí – Svitavy B 2:3 (1:3). Branky: Kashalupa, vlastní (Tůma) – Dürr, D. Juřík, Brázda.

24. KOLO: Skuteč – Tatenice 2:1 (1:1). Branky: Čermák, Steklý – P. Knápek. České Heřmanice – Dolní Újezd 3:5 (2:3). Branky: Martin Brychta 2, Vrána – Mandlík 3, P. Frank, R. Vanat. FC Jiskra 2008 – Svitavy B 2:0 (1:0). Branky: Dušek, T. Vyšohlíd. Prosetín – Letohrad B 3:1 (3:1). Branky: Marek 2 (1 z pen.), Filipi – Linhart. Proseč – Zámrsk 0:1 (0:1). Branka: Jiráský. Polička – Jablonné nad Orlicí 2:1 (0:0). Branky: Šmída, Mužík – Krejsa. Ústí nad Orlicí B – Luže 7:0 (4:0). Branky: Tichý 3, Hynek, Paata z pen., Kozák, Popelář.