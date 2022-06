Dolní Újezd střídá v poslední době výkony jako den a noc. Proti silné Přelouči se představil v tom lepším světle. K neudržení byl zase jednou Petr Štarman, autor všech čtyř gólů domácích, a na něho nenašli hosté protizbraň. Sice byli směrem dopředu také nebezpeční, ale prosadili se pouze jednou, jinak zakončovali buď nepřesně, nebo je vychytal bezchybný Pravec.

Velmi kvalitní protivník a zcela zasloužená výhra, hodnotil trenér Pražák

Remíza svitavské rezervy v Lázních Bohdaneč stojí rozhodně za zmínku. Jednak jsou domácí jistými postupujícími a na jejich trávníku boduje opravdu málokdo. za druhé se hrálo souběžně s áčkem v Heřmanově Městci, takže o posílení rezervy nemohla být řeč. Přesto se hosté rozehrálo k dobrému výkonu, dokonce dvakrát vedli a v poslední půlhodině, kdy svoji hru podřídili zisku bodu, se vyvarovali zbytečné chyby a vybojovali přesně to, co potřebovali. Společná zpáteční cesta autobusem s A týmem tak byla pořádně veselá…

Ohrožené celky v posledním kole:

Svitavy B – Žamberk, Přelouč – Rosice nad Labem, Zámrsk – FC Jiskra 2008, Polička – Ústí nad Orlicí B.

Poličce chyběla v Tatenici (přesněji řečeno v Albrechticích) údernost ve finální fázi. „Domácí nás v prvním poločase přitlačili, ale nevypadalo to, že bychom museli dostat gól. Než přišel zákrok ve vápně, s jehož posouzením jsme nesouhlasili, ale kopala se penalta a z ní padl jediný gól zápasu. Od té doby jsme se snažili o vyrovnání, zpočátku platonicky, ve druhém poločase nebezpečněji, ale přes dobré možnosti bez kýženého efektu. Na druhou stranu domácí chodili do naší hodně otevřené obrany a také to co chvíli zavánělo gólem. Stav se ale nezměnil. Jednalo se spíše o remízové utkání, na čemž jsme se shodili i s domácími. Co naplat, náš boj potrvá do posledního kola. Je to škoda, bod by nám stačil, takhle o něj budeme bojovat proti Ústí nad Orlicí a to je vždycky ošidné, nikdy nevíte, s čím béčko přijede,“ uvedl trenér Roman Kysilko a k zápasu ještě poznamenal: „Musím říci, že mě úroveň I. A třídy docela překvapuje, i tento soupeř měl ve svém středu šikovné kluky, kteří se snažili hrát kombinační fotbal. Hřiště v Albrechticích bylo hodně tvrdé, suché, míč skákal, jak se mu zachtělo. A potom ještě musím zmínit, že tento rozhodčí pískat opravdu neumí, hráči na obou stranách se proto stále vztekali.“

FOTO: Okresu kraluje Janov! V předposledním kole si zajistil prvenství

25. KOLO: Dolní Újezd – Přelouč 4:1 (2:1). Branky: Štarman 4 – Hejcman. Lázně Bohdaneč – Svitavy B 2:2 (1:1). Branky: Panchártek, Horyna – P. Juřík, Bednár. Žamberk – Zámrsk 7:1 (1:1). Branky: Lang 2, Franke, Bartoš, Pavelka, Stejskal, vlastní (Mudrich) – Koudelka z pen. FC Jiskra 2008 – Libišany 2:9 (0:2). Branky: Kromíchal, Kaplan z pen. – O. Kraják 4, Bořke, Fidra, Bukač, vlastní (Ježek), Motyčka. Tatenice – Polička 1:0 (1:0). Branka: Werner z pen. Rosice nad Labem – Vysoké Mýto B 1:4 (1:1). Branky: Bartoš – Haladei 3, vlastní (Prokůpek). Ústí nad Orlicí B – Letohrad B 0:0 (0:0).