Takové časy v nejvyšší krajské soutěži Svitavsko dlouho nepamatuje! Další mistrovský víkend a další stoprocentní úspěšnost. Což o to, v případě Litomyšle a její výhry nad předposlední a zcela odevzdanou Rohovládovou Bělou to nebylo nic mimořádného. Rovněž Svitavy na tom s aktuálním rozpoložením jsou nepoměrně lépe než Moravany, což se na hřišti projevilo. Ovšem skalp Lanškrouna, který si v neděli na svůj „opasek“ pověsili moravskotřebovští fotbalisté, to je nadmíru hodnotný počin.

Litomyšl – Rohovládova Bělá 6:0

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do zápasu jsme vstoupili velmi aktivně a od začátku určovali tempo hry. Podařilo se nám proměnit hned první možnost, což je u nás rarita. Tím jsme se uklidnili a utkání v podstatě od začátku do konce kontrolovali, přidali jsme dalších pět branek a několik dalších šancí neproměnili, opět včetně pokutového kopu. Soupeř si za celý zápas nevytvořil ani náznak jakékoliv příležitosti. Teď je to tak, že „povinná“ vítězství jsou za námi a čekají nás utkání pravdy…

Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: Domácí byli po celý zápas lepší a opravdu zaslouženě vyhráli. Vytvořili si mnoho brankových příležitostí a z nich i šestkrát skórovali. Navíc ještě brankář Pšenička chytil penaltu. My jsme dopředu byli neškodní. Nevytvořili jsme si šance, ze kterých bychom mohli soupeře nějak výrazně ohrozit a především pak překonat.

Moravany – Svitavy 0:3

Miroslav Semerád, hrající trenér TJ Sokol Moravany: Zápas se mi těžko hodnotí, protože výsledek bohužel odpovídá dění na hřišti. Nedokázali jsme prakticky pořádně vystřelit na branku hostů a nemohli jsme ani delší dobu udržet míč na kopačkách. Soupeř nás celý zápas trestal za každou chybu, kterou jsme udělali. Musíme si do dalších zápasů uvědomit, že soutěž ještě neskončila a podle toho ještě pracovat.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Celé utkání jsme měli ve své moci, soupeře jsme téměř k ničemu nepustili. Z jeho strany byl nebezpečný jen Knotek, který na nás platil rychlostí, ale neměl nikoho k sobě. Od začátku jsme domácí mačkali, ale zahodili i vyložené příležitosti. Horák sám před gólmanem podklouzl, Chlup v jasné pozici před odkrytou branku volil místo zakončení přihrávku a dal ji nepřesně. Druhý poločas se hrál v podobném duchu, jen s tím rozdílem, že se nám v 53. minutě konečně povedla rychlá útočná akce, na jejím konci byl Svoboda a s přehledem ji proměnil. Další gól přišel po Horákově přesném centru na zadní tyč, kam si naběhl Czehowský a hlavou zavěsil. Definitivní pojistku pro Tůmově střele vyražené brankářem důsledný Hýbl, který se prodral k odraženému míči. Celý kolektiv zaslouží pochvalu, zahráli jsme zodpovědně a chytře, bylo také znát rostoucí sebevědomí kluků.

Moravská Třebová – Lanškroun 3:1

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Jednalo se o zápas nevyužitých šanci na jedné i druhé straně. Soupeř byl kvalitní, oba týmy se snažily o rychlý kombinační fotbal, ve druhém poločase se i malinko jiskřilo. Nám se podařilo vstřelit důležitý vedoucí gól, kdy se z trestného kopu krásně přes zeď trefil Bednář. Hosté také hrozili ze standardních situací, ale ustáli jsme to. Po změně stran jsme byli přece jen aktivnější a vyplynulo z toho zvýšení po vydařené akci na 2:0. Potom si vybral slabší chvilku náš gólman, vymýšlel takové věci, až toho byla hrubka a zbytečné snížení. Hosté ještě vycítili naději, bušili do nás, byl tam hodně faulů a přímých kopů, ale poradili jsme si s tím a v samotném závěru dotáhli do gólového konce jeden z rychlých protiútoků. Na krajský přebor to byl kvalitní fotbal, k čemuž přispěl svým výkonem také rozhodčí. Výhry si hodně ceníme.

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Utkání bylo zpočátku docela vyrovnané, první vážnější příležitost jsme měli my, ale Skalický hlavičkoval v záklonu těsně vedle. Postupem času byli domácí přesnější v mezihře a ujali se také vedení. Veselý zakřižoval protihráče, myslím, že byl u míče dříve, ale domácí hráč spadl a rozhodčí to posoudil jako faul. Bednář se trefil z přímého kopu přesně. Do poločasu měl potom soupeř více ze hry a ještě v jedné situaci nás zachránil Ehrenberger. Po přestávce jsme se snažili hru domácích více eliminovat a tlačit se za vyrovnáním, ale v zakončení jsme nebyli úspěšní. S blížícím se koncem jsme museli jít více do rizika a tlačit se dopředu, domácí nám ale utekli po křídle a po zpětné přihrávce přidali druhý gól. Pořád jsme to zkoušeli a po zaváhání soupeře se Skalickému povedlo do prázdné branky snížit. Na nic dalšího nám ale nezbyl čas, v nastaveném čase po dalším brejku Moravská Třebová zpečetila skóre a rozhodčí utkání ukončil. Fotbal měl celkově dobrou úroveň, nám se ale tentokrát nedařilo v koncovce a to byl rozhodující faktor.

27. KOLO: Litomyšl – Rohovládova Bělá 6:0 (3:0). Branky: M. Severa, Malý, L. Severa, M. Hašek, Paclík, Jireček. Choceň – Holice 2:4 (0:2). Branky: Gronych, vlastní (Fotul) – T. Jedlička 2, Rožek, Václavek. Česká Třebová – Proseč 1:1 (1:1). Branky: Pešek – M. Marek. Chrudim B – Třemošnice 3:0 (2:0). Branky: Žalud 2 (1 z pen.), Kozák. Pardubičky – Luže 4:0 (2:0). Branky: Krejčí 2, Valenta, Bobek. Heřmanův Městec – Horní Ředice 4:0 (3:0). Branky: Hauf z pen., Dvořáček, Mach, Trnka z pen. Moravská Třebová – Lanškroun 3:1 (1:0). Branky: Bednář 2, Volosko – Skalický. Moravany – Svitavy 0:3 (0:0). Branky: I. Svoboda, Czehowský, Hýbl.