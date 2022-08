Který z týmů naváže v prvním kole na povedené jaro, kdy se oba vyšvihly na „stupně vítězů“ v nejvyšší krajské fotbalové soutěži? Tuhle otázku si kladli návštěvníci úvodního mistráku na Svitavském stadionu a odpovědi se dočkali v podobě litomyšlského vítězství. Tříbodově do nového ročníku krajského přeboru vstoupil rovněž moravskotřebovský Slovan, proti nováčkovi z Přelouče to však neměl ani trochu jednoduché a nejhubenější výhru, kterou mu zajistil kanonýr Bednář dvacet minut před koncem, bral všema deseti.

Moravská Třebová – Přelouč 1:0

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Vyrovnané bojovné utkání se soupeřem s velmi dobře organizovanou obrannou činností a nebezpečnými protiútoky se po většinu času odehrávalo mezi šestnáctkami a oba týmy hrozily převážně pouze ze standardek. Nám se nakonec povedla rychlá útočná akce po levé straně, Lebiš našel Bednáře a ten se štěstím skóroval, když se jeho střela odrazila od břevna odkryté branky do sítě. V poslední minutě zahráli hosté trestný kop z dobré pozice a trefili břevno, takže to klidně mohlo být 1:1. Naše vítězství je šťastné a na začátek sezony velmi důležité. Svým hráčům děkuji za bojovný výkon, bylo to těžké utkání, hrálo se i dost tvrdě.

Leoš Cirkl, trenér FK Přelouč: Musím říct, že domácí byli možná více na míči, ale náš tým hrál dobře a soustředěně bránil. Pouze jednou nezvládl situaci ve druhém poločase a za to nás domácí potrestali. Na vyrovnání moc času nebylo, ale naši hráči zabrali a do poslední minut se soupeř strachoval o vítězství. Přes porážku musím pochválit celé mužstvo za parádní výkon.

Vyrovnání v nastavení, vítězný penaltový rozstřel a Opatov jde dál

Svitavy – Litomyšl 1:2

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Musím uznat, že soupeř byl v tomto utkání lepším mužstvem. Přijel na nás takticky velice dobře připraven, věděl, co chce hrát. My jsme si nedokázali poradit s výborně hrající stoperskou dvojicí Hašek – Štoudek, přes kterou jsme se nedovedli po celý zápas prosadit. Hosté nás nechávali kombinovat okolo půlící čáry, ale do vápna nás nepouštěli. Jenom Chlup se svojí odvahou a důrazem prodral v závěru poločasu k penaltě. A protože jsme se nevyvarovali chyb v obraně, šli jsme do kabin za nepříznivého stavu. Bohužel i druhá půlka byla z naší strany odehrána více méně jenom po šestnáctku, marně pátrám, kdy jsme pořádně vystřelili na branku. I když samozřejmě nelze srovnávat Litomyšli s Prosečí, tak v poháru v Proseči jsme se i na menším hřišti dokázali uvolnit, nebáli jsme se vystřelit z dálky a vytěžili z toho tři góly. Bohužel tentokrát se nenašel nikdo, kdo by to z těch pětadvaceti metrů zkusil, tím spíše, když jsme viděli, že to kombinací ani vysokými míči do vápna nejde.

Zdroj: Youtube

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Po zkušenostech z posledního kola loňské sezony jsme trochu upravili způsob hry, k čemuž nás donutil i velký počet absentujících hráčů. Chtěli jsme hrát z hlubšího bloku a vycházet do rychlých brejků, což se vyplatilo hned u první branky, kdy jsme se od našeho brankáře dostali na tři přihrávky až do zakončení, které skončilo krásnou brankou z kopačky Lukáše Tomšů. Domácím se podařilo srovnat z pokutového kopu, jinak si v prvním poločase nic jiného nevytvořili. Naštěstí jsme na to zareagovali perfektně kopnutou standardkou a přesně střílejícím Štoudkem. Ve druhém poločasem měli domácí územní převahu, vytvořili si i dvě šance, ale naštěstí pro nás je nedokázali proměnit. My jsme vycházeli do rychlých brejků, bohužel jsme z nich však nedokázali být nebezpeční tak, jak bychom si představovali. Z mého pohledu je to za první poločas zasloužené a velmi cenné vítězství. My musíme v týdnu zapojit všechny síly především do toho, aby se nám vrátili další hráči…

1. KOLO: Moravany – Horní Ředice 1:2 (1:0). Branky: Beran – Přibyl, Šenkýř. ČK: 0:1 (Fous). Třemošnice – Libišany 2:5 (1:3). Branky: Šebek, Petrlík – L. Kraják 2 (1 z pen.), Jošt, Šibal, Chmelík. Česká Třebová – Holice 1:2 (0:1). Branky: Novotný z pen. – Václavek z pen., T. Jedlička. Svitavy – Litomyšl 1:2 (1:2). Branky: Ehrenberger z pen. – Tomšů, Štoudek. Lanškroun – Lázně Bohdaneč 1:1 (1:1). Branky: F. Ptáček – Sadílek. ČK: 1:0 (F. Ptáček). Vysoké Mýto B – Choceň 8:3 (2:0). Branky: Wimmer 3, Hrubý 2, Dastych, Sedlák – Vychytil 2, Laky. Moravská Třebová – Přelouč 1:0 (0:0). Branka: Bednář. Pardubičky – Heřmanův Městec 3:2 (1:2). Branky: Valenta, Pospíšil, Krejčí – Trnka, Hlaváč.