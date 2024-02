Atraktivní přípravný fotbalový střet byl o víkendu k vidění na umělé trávě v Lánech. Svitavy se s Moravskou Třebovou v tomto ročníku v mistrovské soutěži nepotkávají, nicméně jejich vzájemné střety mívají vždycky říz, byť je to „jenom" v rámci zimních testů. A výhra hostů podpořená čtyřmi vstřelenými brankami rozhodně stojí za pozornost. Pro domácí celek to musí být důrazné varování, vždyť už 9. března vstoupí čtvrtfinálovým duelem krajského poháru proti Heřmanovu Městci do ostrých bojů.

TJ Svitavy vs. SKP Slovan Moravská Třebová. | Foto: Jiří Petr

TJ Svitavy – SKP Slovan Moravská Třebová 3:4 (1:1)

Branky: Češka, Králíček, Juřík – Lexman 2, Lebiš, Škrabal.

Svitavy: Cabal – Češka, M. Čížek, Czechowský, Horák – Juřík, Chlup, F. Čížek, Zoicas, Ehrenberger – Králíček (střídali: Dürr, Mauer, Ovad, Hýbl).

Moravská Třebová: Schreiber – Bubela, Šatník, Žouželka, Kolář – Smékal, Šmerda – Lexman, Škrabal, Mikšánek – Lebiš (střídali: Schütz, Štaffa, Sotolář).

O tom, že Slovanisté nebudou na hřišti do počtu, přesvědčila všechny přihlížející diváky hned třetí minuta a pohodlná dorážka Lebiše po předchozím trestném kopu vyraženém gólmanem Cabalem do břevna. Rychlé vyrovnání obstaral nenápadným střeleckým pokusem Češka. „Od této chvíle jsme měli herní převahu, ovšem do výraznějších šancí jsme se nedokázali dostat," uvedl vedoucí svitavského týmu Oldřich Palla.

Lépe to s domácím mužstvem vypadalo v nástupu do druhého poločasu, z aktivního začátku vytěžili po ideální kolmici Juříka na nabíhajícího Králíčka vedení. „Bohužel v dalších minutách jsme přestali být tak aktivní, přepouštěli hřiště hostům a ti dokázali nabízené možnosti proměnit," popsal dění na hrací ploše Palla. Na srovnání, o které se po zaváhání obrany i gólmana postaral Škrabal, sice ještě favorit odpověděl poté, co po průniku Hýbla a zákroku Schreibera vykombinovali Králíček s Juříkem pokračující akci k pohodlnému zakončení. Závěrečná čtvrthodina ovšem patřila svěřencům trenéra Petra Václavka. Ihned po rozehrání skóroval Lexman a byl to ten samý fotbalista, který po individuálním průniku svitavskou obranou nasměroval přesně umístěnou střelou k tyči cennou výhru do Moravské Třebové.

Generálkou na jarní mistrovské boje bude pro Svitavy příští sobotu 2. března střetnutí proti Polné (14.15).