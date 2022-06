Jedni mysleli na to, že ještě poškádlí vedoucí Chrudim. Druzí na to, že se posunou na druhý flek. Nevyšlo to sice ani jednomu, ale umístění druhé Litomyšle a třetích Svitav si zaslouží palec nahoru. Třebovský Slovan se loučil s ročníkem výhrou na půdě vítěze soutěže, který měl jistotu triumfu před zápasem a mohl si ho proto dovolit „vypustit“.

Svitavy – Litomyšl 1:1

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Zápas možná mohl vzhledem k postavení obou mužstev v tabulce nabídnout o něco atraktivnější podívanou pro diváky, ale soupeři ještě měli o co hrát a bylo to na jejich projevu na hřišti znát. Remíza byla v celkovém pohledu podle mě zasloužená. Soupeř byl fotbalovější, my jsme však ke konci zabrali a vydřeli si vyrovnání. Na každé straně navíc nebylo uznáno po jedné brance, i podle záznamu to byla správná rozhodnutí rozhodčích. Nám pomohla změna rozehrávání standardních situací. Jakmile se k nim postavil Jakub Chlup, dokázali jsme z nich soupeři zavařit. Je zarážející, že ve druhém zápase v řadě jsme inkasovali poté, co náš gólman, tentokrát Milan Kavalír, nastřelil při odkopu protihráče. Ale myslím, že toto zaváhání v dalším průběhu odčinil, i Tomáš Jílek měl na opačné straně pěkné zákroky. Protože Lanškroun nedokázal zvítězit, udrželi jsme se na třetím místě v přeboru a s tím jsme spokojeni.

Havlíček vystřílel Trnávce triumf a postup. Boršov šokoval v devíti lidech

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Poslední utkání sezony ve Svitavách bylo přímým soubojem o druhé místo, v případě výhry jsme se mohli dokonce udržet ve hře o první pozici. Do zápasu lépe vstoupil soupeř, když nádhernou Palatkovu ránu zneškodnil Jílek. Postupně jsme přebírali iniciativu my, získávali odražené míče a chodili do nebezpečných kontrů. Do vedení jsme se dostali díky důslednému presingu Folty, který donutil domácího golmana k chybě. Svitavy si jinak v prvním poločase kromě několika rohů žádnou vážnější šanci nevytvořily. My jsme naopak spálili další velkou možnost, což se v dalším průběhu ukázalo jako klíčové. Svitavy do druhého poločasu prostřídaly a poslaly na hřiště čerstvé síly. Nám naopak s přibývajícím časem síly docházeli a dostávali jsme se pod stále větší tlak, jenž vyústil ve vyrovnání po rohovém kopu. Utkání skončilo spravedlivou remízou. My jsme se stejně tak jako prakticky po celé jaro museli potýkat s několika absencemi, ale domácí na tom byli stejně…Do příštího ročníku si ze všeho nejvíc přejeme, aby se nám zranění vyhýbala.

Chrudim B – Moravská Třebová 0:3

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: Po zaváhání Litomyšle a srdnatém výkonu Svitav jsme už v pátek byli vítězi krajského přeboru. I proto jsme šli do sobotního utkání s hráči, kteří z různých důvodů, ať studijních, pracovních, či zdravotních, neměli v hektickém jaru tolik vytížení. Nechtěli jsme určitě nijak snižovat vážnost posledního utkání a myslím, že bylo na co koukat. A to především díky soupeři, který ukázal obrovskou kvalitu. I když těžko startujete hlavu, když víte, že je prostě hotovo. Více bych to hodnotit nechtěl, protože bude určitě dost možností ve dnech následujících. Je to velký úspěch pro celý klub.

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Soupeř měl před zápasem jisté prvenství v soutěži a tomu odpovídala jeho sestava, která určitě nebyla základní, bylo v ní hodně mladíků. My jsme měli v první čtvrthodině dost co dělat s jejich agresivitou a pohybem, v utkání se nám ale výborně dařily rychlé protiútoky. Po jednom z nich Bednář s trochou štěstí po tečované střele otevřel skóre a z dalších podobných akcí jsme v průběhu úvodních třiceti minut odskočili na rozdíl tří branek. Ve druhém poločase jsme měli vývoj pod kontrolou, byť domácí stále kousali a snažili se závěr zdramatizovat. My jsme spokojeni s cenným výsledkem, Chrudimi gratulujeme k zaslouženému vítězství v přeboru a přejeme, aby dokázala hrát důstojnou úlohu ve vyšší soutěži.

30. KOLO: Svitavy – Litomyšl 1:1 (0:1). Branky: Mauer – Folta. Chrudim B – Moravská Třebová 0:3 (0:3). Branky: Bednář 2, Herasymenko. Rohovládova Bělá – Choceň 2:9 (1:5). Branky: Pithart, Deutsch – Gronych 5, Fikejz 2, Štanglica, Vatrala. Třemošnice – Heřmanův Městec 2:2 (1:1). Branky: Petrlík, Forman – Jablečník, Hauf. Horní Ředice – Česká Třebová 2:1 (1:0). Branky: Březina, Fous – Vaňous. Lanškroun – Pardubičky 1:1 (1:1). Branky: F. Ptáček – Krejčí. Luže – Proseč 2:1 (2:1). Branky: Koukal 2 – Klíma. Holice – Moravany 7:4 (4:3). Branky: Václavek 4, Rožek 2, Lát – Peterka 2, Kakrda, J. Lukas.