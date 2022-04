Především proto, že si nechali vyrovnat v nastaveném čase. Že byli přesvědčeni, že je rozhodčí poškodil neodpískáním nedovoleného zákroku soupeře před gólovou akcí, to pochopitelně na výsledku vůbec nic nezměnilo.

Probuzení po změně stran přišlo pozdě, Slovanu fatálně utekla první půle

Dolní Újezd nenavázal na výhru ze Svitav. Doma podlehl výborně hrající letohradské rezervě, přičemž bylo jen zásluhou gólmana Pravce a jeho skvělých zákroků, že to nebylo více. „Od začátku bylo jasné, že přijel kvalitní soupeř, a také nám to dával pocítit. Od prvních minut přicházela jedna gólovka za druhou a Pravec v bráně exceloval. Po přestávce takový tlak hostů nebyl, ale zase padaly branky. Nedá se nic dělat, body jsou pryč, tentokrát jsme si je nezasloužili,“ uznal oprávněnost porážky klubový sekretář Jan Kabrhel.

Další střídání stráží na čele. Loučka obrala i Janov, zato Dolní Újezd nezaváhal

Nevedlo se ani Poličce. Přelouč si z Liboháje odvezla výhru a prohloubila existenční potíže domácích. „Hosté se ukázali jako silný soupeř, důrazný a agresivní v osobních soubojích. Zejména po standardních situacích byl velmi nebezpečný, po jednom odvráceném rohu a vráceném míči do vápna z toho rezultovala penalta a obdržený gól. Potom se hosté ještě velice pěkně trefili z další standardky. Nám svitla naděje ve druhém poločase, kdy jsme změnili rozestavení, začali lépe kombinovat a to soupeři moc nechutnalo. Podařilo se nám snížit na 1:2, bohužel přišla hrubá chyba brankáře a na to už jsme nedokázali reagovat,“ uvedl trenér Roman Kysilko. Hned po dvou jarních utkáních je jasné, jak složitá pozice Poličku v bojích o udržení čeká…

16. KOLO: Rosice nad Labem – Svitavy B 1:1 (0:0). Branky: Šenkýř – Bednár. Žamberk – Lázně Bohdaneč 1:2 (1:1). Branky: Cvik – Kakrda z pen, Kejmar z pen. Polička – Přelouč 1:3 (0:2). Branky: Bárta – Oliva z pen., Vančura, Březina. Vysoké Mýto B – Libišany 0:4 (0:0). Branky: O. Kraják 2, Záruba, Holubec. Tatenice – Zámrsk 5:1 (2:0). Branky: D. Tareš, M. Knápek, Brejša, Glocar, P. Knápek – Bezdíček. Dolní Újezd – Letohrad B 1:3 (0:0). Branky: Frňka – Kadlec, Filip, Šplíchal.

Utkání FC Jiskra 2008 – Ústí nad Orlicí B bylo v 50. minutě za stavu 0:0 předčasně ukončeno kvůli sněžení a nezpůsobilé hrací ploše.