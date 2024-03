FK SKUTEČ (2. místo, 26 bodů)

Martin Horáček, trenér: „Po výsledkově velmi vydařeném podzimu bychom se na jaře rádi udrželi do čtvrtého místa.“

TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ B (3. místo, 26 bodů)

Jan Skácel, sekretář: „Cílem pro jaro je udržet se v horní části tabulky, nejlépe obhájit překvapivou pozici na pomyslném stupni vítězů. Ke změnám v kádru ani realizačním týmu nedošlo, stále budeme spoléhat hlavně na mladé hráče z širšího kádru áčka. Jejich zapojení, počet a zdravotní stav bude rozhodující pro výsledky našeho týmu v jarní části.“

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ (4. místo, 25 bodů)

Petr Václavek, trenér: „Cíl pro jarní část je jasný, a to pokračovat ve výkonech z podzimní části. S tím, že musíme zapracovat na obranné fázi, protože dostáváme mnoho zbytečných a laciných gólů. Co z toho nakonec vzejde, je ve hvězdách, v každém případě fotbal hrajeme proto, abychom vyhrávali, a tudíž cíl je samozřejmě jen ten nejvyšší. Co se týče týmu, tak k žádným zásadním změnám nedošlo. Nikdo ho neopustil a dosavadní kádr jsme posílili z vlastních řad a o hráče z béčka.“

FK PROSEČ (5. místo, 21 bodů)

Petr Macháček, předseda: „Našim cílem je pohybovat se v klidném středu tabulky a postupně zabudovat mladé hráče do sestavy tak, aby se dokončila generační obměna, která nás nemine. Snažíme se věnovat pečlivě našim mladým hráčům na tréninku a věříme, žeto přeneseme i do soutěžních utkání.“

SK SPARTAK SLATIŇANY (6. místo, 20 bodů)

Jiří Zdražil, trenér: „Chtěli bychom předvádět co možná nejlepší fotbal a uvidíme, jak se to promítne do tabulky krajské I. A třídy. Hrát budeme se stejným kádrem jako během podzimní části.“

TJ SOKOL DOLNÍ ÚJEZD (7. místo, 18 bodů)

Jan Kabrhel, sekretář: „Naším cílem bude co nejdříve dosáhnout třiceti bodů, což je hranice, kde se obvykle rozhoduje o záchraně. Jedinou změnou v mužstvuje návrat Petra Štarmana z Litomyšle.“

Sokol Dolní Újezd vs. TJ Jablonné nad Orlicí.Zdroj: Deník/Radek Halva

FK LETOHRAD B (8. místo, 17 bodů)

František Zeman, trenér: „Hlavním cílem pro jarní část bude postupně zapracovat do kolektivu další mladé hráče. Kádr u nás zůstává ve stejném složení.“

SK POLIČKA (9. místo, 16 bodů)

Mirek Stejskal, trenér: „Chceme mít co nejdříve jistotu záchrany v soutěži a dále zapracovávat mladé hráče do áčka. Osobně bych si potom přál mít co nejdéle kompletní tým. Na podzim nás totiž trápila častá zranění zejména na klíčových postech a vybavuji si snad jen dva duely, kdy jsme byli v plné sestavě. Žádné posily jsme nepřivedli, jako posilu beru Tomáše Švece, který se na podzim ve třetím zápase vážně zranil a do žádného dalšího nemohl zasáhnout. Dále věřím v mladé kluky, kteří se začínají čím dál více prosazovat a tlačit starším hráčům na paty. V jarní části určitě dostanou spoustu prostoru.“

TJ SOKOL ČESKÉ HEŘMANICE (10. místo, 15 bodů)

Roman Pražák, trenér: „Cílem je vyhnout se záchranářským starostem, nastavit správné fungování klubu, abychom do něho úspěšně začlenili nové hráče jak teď, tak i v budoucnu. A hlavně chceme potěšit fanoušky fotbalu v Českých Heřmanicích, kteří jak na domácí, tak venkovní zápasy chodí ve velkém počtu. V kádru došlo hned k několika zásadním změnám. S několika hráči jsme se z různých důvodů rozloučili, a proto jsme se kádr snažili doplnit o mladé hráče z okolí. S mateřskými kluby jsme stále v jednání, ale věřím, že se nám podaří přestupy dotáhnout do prvního mistrovského utkání.“

TJ JABLONNÉ NAD ORLICÍ (11. místo, 14 bodů)

Miroslav Bednář, trenér: „Pohleddo tabulky napovídá, že pro nás bude stěžejní boj o setrvání v soutěži i pro další ročník. Na podzim jsme neposbírali příliš mnoho bodů, to musíme změnit a rvát se v každém utkání. Přes zimu jsme do týmu přivedli posilu na post brankáře. Doufáme, že bude přínosem pro naše mužstvov důležitých jarních bojích o záchranu.“

1. FC ŽAMBERK (12. místo, 11 bodů)

Michal Pavelka, předseda: „Hlavní novinkou v našem klubu je změna na pozici hlavního trenéra, kdy tým převzal Jakub Rudolecký. Vzhledem k tomu, na jakém místě vstupujeme do jara, si nemůžeme klást jiný cíl než zabojovat o záchranu.“

TJ SVITAVY B (13. místo, 11 bodů)

Martin Komoň, trenér: „Při pohledu na tabulku je zjevné, že cílem je záchrana týmu v soutěži. Ke hráčským změnám nedošlo, uzdravili se ale hráči celého kádru A týmu, což je i pro béčko stěžejní zpráva.“

FC JISKRA 2008 (14. místo, 5 bodů)

Jan Horák, sekretář: „Pokusíme se samozřejmě zachovat příslušnost k I. A třídě, nicméně není to naše úplná priorita. Především chceme zabudovat do kádru mladé hráče a naše vlastní odchovance.“