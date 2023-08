Jiří Janoušek, hrající trenér: „Rádi bychom navázali na úspěšnou loňskou u sezonu. Uvědomujeme si však, že nás nečeká nic lehkého. Stále chceme předvádět hru, která bude bavit naše příznivce.“

Soupiska – brankáři: Jiří Lindr (1986), Lukáš Kovařík (1975), Lukáš Navrátil (1999). Obránci: Jakub Březina (1999), Marek Plašil (1985), David Přibyl (1985), Vladimír Skoumal (2000), Matěj Zikmunda (1999). Záložníci: Ondřej Březina (1992), Martin Češka (1992), Petr Fous (1999), Jiří Janoušek (1989), David Obermajer (2003), Čeněk Pithart (2002), Jakub Švec (1998), Daniel Teplý (2003). Útočníci: Jakub Hrdý (2002), Adam Koreček (2006), Dan Machatý (1999), Václav Morávek (1999), Lukáš Sládeček (1987), Adam Šenkýř (2003).

Realizační tým – trenéři: Jiří Janoušek a Jiří Obermajer. Vedoucí týmu: Milan Černý.

Změny v kádru – odchody: Czeszewski (Lázně Bohdaneč). Příchody: Češka (Vamberk), Sládeček (Torpedo Pardubice), Teplý (Moravany), Zikmunda (Hrochův Týnec).

FC LIBIŠANY (2. místo)

Petr Vích, vedoucí mužstva: „Cíl je něco, čeho chcete ideálně dosáhnout. Pro nás to znamená, že bychom rádi vylepšili loňské umístění. Chceme také obhájit finále Poháru hejtmana Pardubického kraje.“

Soupiska – brankáři: Dan Bartaloš (1998), Radim Ottmar (1983). Obránci: Ondřej Beznoska (1994), Radim Záruba (1994), Lukáš Mastík (1991), Ondřej Kraják (1991), Adam Kaufman (2005). Záložníci: Petr Kuric (1979), Zdeněk Semelka (1987), Lukáš Kraják (1995), Radek Horyna (1983), Radek Řezníček (2001), Jan Fidra (1988), David Jošt (1995), Zdeněk Chmelík (1988). Útočníci: Radim Rosendorf (1980), Ondřej Ujec (1987), Filip Matějka (1986), Václav Jenka (1992), Štěpán Kovaliv (1996), Petr Motyčka (1988), Adam Rambousek (1999).

Realizační tým – trenér: Jiří Kaufman. Vedoucí mužstva: Petr Vích.

Změny v kádru – odchody: Vaníček (Živanice), Zasadil (Stěžery), Šimon (ukončení kariéry). Příchody: Bartaloš, Řezníček, Rambousek (FK Pardubice), Beznoska a Ujec (Vysoká nad Labem), Kuric (Křičeň), Jenka (Rybitví), Mastík (Chrudim).

TJ JISKRA LITOMYŠL (3. místo)

Roman Pražák, trenér: „Po dvou předešlých povedených sezonách, kdy jsme skončili pokaždé na bedně, bychom v novém ročníku na tato umístění velmi rádi navázali a v ideálním případě je třeba i překonali. Tým se nám podařilo doplnit o tři nové fotbalisty, dalším dvěma bylo navíc prodlouženo hostování, Součástí širšího kádru budou také dorostenci koncového ročníku 2005.“

Soupiska – brankáři: Lukáš Koukola (1997), Michal Kačer (1992), Tomáš Jílek (1993). Obránci: Josef Jireček (1999), Petr Škeřík (1998), Martin Hašek (1990), Martin Gyömber (1979), Martin Severa (1993). Záložníci: Jiří Paclík (1995), Petr Kundera (1991), Pavel Urban (1990), Michal Sršeň (1991), Luboš Jiskra (2003), Jakub Šafránek (2003), Dominik Mrázek (2022), Jiří Richter (1998), Lukáš Tomšů (1999). Útočníci: Ladislav Severa (1992), Vojtěch Folta (1999), Petr Malý (1994), Petr Štarman (1997), Jaroslav Zeman (1987).

Realizační tým – trenér: Roman Pražák. Asistenti: Jiří Elčkner a Martin Gyömber. Vedoucí mužstva: Tomáš Kusý a Luděk Horák.

Změny v kádru – odchody: Bačík (TJ Sokol Janov), Štoudek (přerušení aktivní činnosti). Příchody: Šafránek (Ústí nad Orlicí), Mrázek (MFK Chrudim), Richter (Moravany).

TJ Jiskra Litomyšl vs. FO Lanškroun.Zdroj: Deník/Radek Halva

TJ SVITAVY (4. místo)

Oldřich Palla, vedoucí mužstva: „V novém ročníku chceme pokračovat v nastoleném trendu z jarní části, která se nám výsledkově i herně vydařila. Cílem bude opět se pohybovat na předních pozicích v krajském přeboru a atraktivním herním projevem přilákat do hlediště Svitavského stadionu naše fanoušky ve větším počtu.

Soupiska – brankáři: Tomáš Cabal (1996), František Tesař (2002), Rastislav Ťapaják (1996), Tomáš Polák (2003). Obránci: Michal Čížek (1989), Martin Czehowský (1996), Šimon Mauer (2002), Jakub Novák (1992), Jiří Tůma (2002), David Veselský (1994), Dan Zvára (1995). Záložníci: David Bednár (2000), Michal Brázda (2002), Filip Čížek (1997), Karel Dürr (2003), Martin Brůna (1987), Michal Horák (1985), Jakub Chlup (1989), Miloslav Ovad (2003), Jakub Škáva (1987), Patrik Hýbl (2002), Matěj Češka (2003), Samuel Zoicas (2004). Útočníci: Vít Ehrenberger (1994), Dominik Svoboda (1997), Ivo Svoboda (1977), Roman Kuda (2001), David Juřík (1996), Mykhailo Fisheriuk (2001), Kristián Pikovský (2002).

Realizační tým – trenér: Radovan Kroulík. Asistent: Tomáš Kroulík. Vedoucí mužstva: Oldřich Palla.

Změny v kádru – odchody: Válek (Havlíčkův Brod), Palatka (v jednání). Příchody: Fisheriuk (Jevíčko), Češka, Zoicas (Chrudim).

FO LANŠKROUN (5. místo)

Pavel Hrabáček, trenér: „Hrát horní polovinu tabulky a co nejvíce rozšiřovat mužstvo o mladé hráče.“

Soupiska – brankáři: Ondřej Slaný (1993), Filip Fikejs (2002). Obránci: Ondřej Veselý (1996), Vilém Jílek (2002), Lukáš Krejsar (1994), Martin Šabata (2002), Ondřej Macháček (1990), David Jung (1996), Lukáš Komínek (1993). Záložníci: Petro Savych (1992), David Smrkal (1994), Štěpán Kolomý (1996), Ondřej Doležal (1996), (1983), Daniel Skalický (1994), Jakub Martinec (1990), Jaroslav Sita (1994), Adam Kolomý (2000), Václav Janda (2004), Michal Skalický (2000). Útočníci: Marek Pecháček (2002), Michal Marek (1998), František Ptáček (1991), Tomáš Ďuriš (2003).

Realizační tým – trenér: Pavel Hrabáček. Asistent: Roman Kunc. Vedoucí mužstva: Petr Vašíček. Masér: Petr Černý. Zdravotník: Oliver Kučera.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Janda (z dorostu).

SK HOLICE (6. místo)

Zdeněk Nývlt, sekretář: „Chceme se pohybovat v horních patrech tabulky, zapracovat mladé hráče a prezentovat se fotbalem, který bude bavit hráče, nás a zvláště potom náročného holického diváka. “

Soupiska – brankáři: Daniel Javorski (2001), Ondřej Sedlák (2005). Obránci: Miloš Chvála (1990), Jan Řezníček (1995), Tobias Pitter (2001), Matěj Roček (2002), Štěpán Černý (2003), Tomáš Sochůrek (2003), Lukáš Hanč (1992), Denis Matys (2004), Jakub Matyáš (2004). Záložníci: David Lát (1998), Jan Rosůlek (1993), Jakub Jedlička (1989), Daniel Fotul (1996), Lukáš Prokop (2001), Dominik Balog (2001), Martin Tulach (1991), Filip Křtěn (1999). Útočníci: Jindřich Václavek (1989), Pavel Vodák (2004), David Kudrna (2004).

Realizační tým – trenéři: Petr Kopa a Tomáš Kopřiva. Vedoucí mužstva: Václav Velinský.

Změny v kádru – odchody: Řezníček (Libišany), Vítek, Polívka (Pardubice). Příchody: Řezníček (Heřmanův Městec) Vodák, Matys, Kudrna, Matyáš (z dorostu).

SK LÁZNĚ BOHDANEČ (7. místo)

Tomáš Jupa, vedoucí týmu: „Cílem pro sezonu je ještě zlepšit už tak solidní umístění v tabulce. K tomu vede cesta přes uzdravení všech zraněných hráčů a vyvarování se zbytečných ztrát, jichž bylo v loňské sezoně hned několik.“

Soupiska – brankáři: Lukáš Nepivoda (1996). Obránci: Patrik Břeň (2004), Libor Flekr (1988), Petr Kárský (2003), Vojtěch Kakrda (1989). Záložníci: Martin Hundák (1987), Jan Koblížek (1996), Richard Klouda (1994), Václav Kejmar (1996). Útočníci: Tomáš Virt (1996), Dominik Czeszewski (2001).

Realizační tým – trenér: Vojtěch Kakrda. Asistent trenéra: Jan Uhlíř. Vedoucí mužstva: Tomáš Jupa.

Změny v kádru – odchody: Jahelka (ukončení činnosti), Sadílek (Olympia Hradec Králové). Příchody: Czeszewski (Horní Ředice).

FK ČESKÁ TŘEBOVÁ (8. místo)

František Dvořák, trenér: „Velice spokojen bych v nadcházející sezoně byl s tím, aby se klukům vyhýbala zranění a mohli si tak plně vychutnávat atmosféru tréninků a zejména mistrovských zápasů.“

Soupiska – brankáři: Jakub Hotmar (1987), Nikolas Hubálek (1998). Obránci: Ondřej Bohunek (2000), Matěj Deml (2003), Jan Deml (2001), Dominik Horák (2004), Šimon Klímek (2002), Kryštof Klumpar (2000), Vojtěch Langer (1999), Jakub Vašata (2003), Daniel Šmíd (2004). Záložníci: Jan Flídr (2001), Filip Grepl (1988), Lukáš Sejkora (1999), Lukáš Hýbl (2001), Matěj Krása (2003), Matěj Kolář (2003), Patrik Müller (1998), Matěj Polášek (2004), Marek Fečko (2004). Útočníci: Vojtěch Novotný (1995), Zdeněk Vaňous (1986), Adam Rybka (2003), Matěj Borek (2000).

Realizační tým – trenér: František Dvořák. Trenér brankářů: Michal Šindelář. Vedoucí mužstva: Miloslav Cink.

Změny v kádru – odchody: Jeřábek (Ústí nad Orlicí), Pavlásek (Řetová). Příchody: Hubálek (Ústí nad Orlicí), Fečko, Horák, Polášek, Šmíd (z dorostu).

ŽSK TŘEMOŠNICE (9. místo)

Petr Tlustý, místopředseda: „Vnímáme, že krajský přebor je pro nás v současné chvíli maximum možného. Proto chceme v soutěži hrát důstojnou roli a zachovat ji pro náš klub i pro další soutěžní ročníky. Hráčský kádr chceme a musíme doplňovat především z našich zdrojů. Předpokladem je ovšem udržení a rozvíjení mládežnické základny, včetně trenérského personálu.“

Soupiska – brankáři: David Oswald (2000), Filip Jelínek (2004), Milan Žďánský (1981). Obránci: Ondřej Culek (1990), Matěj Jablečník (1993), Daniel Krška (2003), Jan Malý (1992), Tomáš Mejtský (1992), Vojtěch Petr (1991). Záložníci: Lukas Lazaridis (2003), Miroslav Šindelář (1995), Petr Šindelář (1997), Roman Šmídl (2001), Marek Tlapák (2005), Tadeáš Tomiška (2001), Jan Vančura (1998), Ondřej Vančura (1998), Otakar Vávra (2004). Útočníci: Marek Brom (1996), David Forman (1993), Jiří Petrlík (1998), Jiří Šebek (1983).

Realizační tým – trenér: Miroslav Semerád. Asistent trenéra: Milan Žďánský. Vedoucí mužstva: Kamil Brom.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Vávra (Nemošice), Oswald, Jelínek, Tlapák (z dorostu), Semerád (Moravany).

TJ Svitavy vs. ŽSK Třemošnice.Zdroj: Martin Alexa

SK PARDUBIČKY (10. místo)

Tomáš Mrázek, trenér: „Cílem pro letošní sezonu bude určitě uhájit příslušnost v krajském přeboru. Nejvyšší krajská soutěž do Pardubiček patří a je to ideální soutěž pro rozvoj mladých fotbalistů, což je pochopitelně dalším naším cílem. Náš tým sice letos lehce oslabil, nicméně v mladých hráčích z dorostenecké kategorie dřímá obrovský potenciál. Před několika lety jsme se rozhodli jít cestou svých odchovanců a začíná se nám to vyplácet, což je dobře vidět na odchodech hráčů do vyšších soutěží v posledním roce.“

Soupiska – brankáři: Pavel Zahradník (1991), Adam Číža (2002). Obránci: David Norek (1988), Tomáš Špidlen (1995), Radim Froš (1990), Marek Bažant (2003), David Menšl (2003), Jan Robovský (2000), Petr Münzberger (1986), Tadeáš Vojtěch (2004), Jan Bartoníček (2000). Záložníci: Matyáš Bobek (2003), Jaroslav Lejsek (1989), Matouš Mec (2004), Lukáš Markl (2000), Jakub Němec (2003), Jiří Müller (2005), Michal Hofman (2004), Ondřej Podsztavek (1995). Útočníci: Tomáš Svatoň (1997), Jakub Ficek (2002), Matěj Tuťálek (2000).

Realizační tým – trenéři: Luboš Pilař a Tomáš Mrázek.

Změny v kádru – odchody: Svoboda (Živanice), Štědrý (Ždírec nad Doubravou), Hofman (Ústí nad Orlicí), Havelka (Čáslav), Krejčí (do B týmu). Příchody: Němec (FK Pardubice), Tuťálek (Dvůr Králové), Hofman, Müller a Vojtěch (všichni z dorostu).

FK SPARTAK CHOCEŇ (11. místo)

Petr Pražák, trenér: „Pokusíme se navázat na výbornou jarní část a skvělou práci předešlého realizačního týmu. Zdokonalovat již zavedené mechanismy, jako je výstavba postupného útoku, součinnost v defenzivní činnosti a zlepšení efektivity ve finální fázi.“

Soupiska – brankáři: Vojtěch Krátký (1997), Šimon Bačkovský (2001), Tomáš Trkal (1972). Obránci: Ondřej Dolníček (2005), Radim Fikejz (1987), Martin Fikejz (2002), Marek Coufal (1986), Petr Zahálka (1981), Aleš Sloup (2005), Lukáš Kulhánek (2000). Záložníci: Jakub Kužma (2000), Matyáš Laky (2004), Jan Netolický (2005), František Vostrčil (2007), Prokop Vychytil (2003), Radek Matějka (2000), Vojtěch Adamec (2005), Antonín Pirochta (2007), Tomáš Houdek (2006). Útočníci: Šimon Štanglica (2000), Jaroslav Vatrala (2003), Jindřich Gronych (1996), Jan Dostál (2002).

Realizační tým – trenér: Petr Pražák. Asistent: Petr Zahálka. Vedoucí mužstva: Jindřich Zdeněk.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Houdek, Pirochta, Sloup, Vostrčil (z dorostu).

FK JISKRA HEŘMANŮV MĚSTEC (12. místo)

Jiří Tesař, trenér: „Cíl je jednoznačně udržet soutěž. Vzhledem k mnoha odchodům jsme byli nuceni přeřadit dva hráče dorostu a jednoho z B týmu do kádru áčka. Tyto hráče chceme zapracovat tak, aby v příštích letech byli stabilní součástí A mužstva a svojí kvalitou mohli nastupovat v základu. Budeme se modlit, aby se nám vyhnula různá zranění a soutěž jsme důstojně dohráli. Budeme chtít před naším publikem hrát útočný fotbal a především doma dělat body.“

Soupiska – brankáři: Bronislav Branda (1988), Radek Stýblo (2000), Adam Jirků (2002), Michal Elich (1994). Obránci: Ondřej Hauf (1985), Tomáš Dvořáček (1990), David Jablečník (1995), Jakub Hlaváč (1985), Richard Novák (1998), Tomáš Zrůst (1997). Záložníci: Stanislav Mach (1978), Denis Turina (2004), Jakub Voženílek (2001), Zrůst Dominik (1998), Kalous Adam (2005), Michal Straka (1993). Útočníci: David Salfický (1982), Zelenka Matěj (2005), Tomčík Vojtěch (2006).

Realizační tým – trenér: Jiří Tesař. Vedoucí mužstva: Jaroslav Pavlík.

Změny v kádru – odchody: Jošt (konec kariéry), Řezníček, Řehák, Trnka (v jednání). Příchody: Branda (Moravany), Straka (z B týmu), Kalous (z dorostu).

SK VYSOKÉ MÝTO B (13. místo)

Tomáš Fritsche, trenér: „Chceme hrát kvalitní fotbal, který bude bavit diváky v hledišti i hráče na hřišti, a pohybovat se v klidné části tabulky.“

Soupiska – brankáři: Martin Sůva (2002), Petr Spálenka (2003). Obránci: Petr Jeníček (1983), Tomáš Vopršálek (2002), Vincent Škrabal (2003), Jiří Hájek (1998), David Fišer (1994), Jakub Dastych (2001). Záložníci: Martin Fišer (1994), Filip Wimmer (1996), Filip Lebeda (1995), Marek Chadima (1989), Martin Kavka (1999), Vojtěch Hájek (2002), Erik Rajnoch (2001), Jiří Průšek (2000), Josef Kanta (2002). Útočníci: Lukáš Benda (1995), David Škorpil (2004), Vojtěch Vařečka (1999), Kryštof Kabrhel (2003), Štěpán Houdek (2004) Tomáš Holec (2002).

Realizační tým – trenér: Tomáš Fritsche. Asistenti: Martin Kavka a Petr Jeníček.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Lebeda, Kavka, Kanta (návrat z hostování), Škorpil (z dorostu), Wimmer, M. Fišer, D. Fišer, Kabrhel (z A týmu).

TJ Svitavy vs. SK Vysoké Mýto B.Zdroj: Martin Alexa

FK PŘELOUČ (14. místo)

Leoš Cirkl, trenér: „Do nové mistrovské sezony vstupujeme s cílem udržet krajský přebor. Současně chceme postupně zapojovat do našeho týmu mladé nadějné hráče z dorostu.“

Soupiska – brankáři: Jakub Šutovec (1991), Lukáš Sirůček (2003), Marek Záruba (1995). Obránci: Jakub Novák (1991), Milan Březina (1995), Tomáš Husák (2004), Libor Voženílek (2003), Miroslav Pištora (1986), Luboš Machačný (1992), Daniel Dlask (1989), Michal Kačírek (1984). Záložníci: Vojtěch Voženílek (2000), Jonáš Hrečín (2000), David Čada (1986), Lukáš Chaloupský (1997), Robert Forman (2000), Dominik Oliva (2001), Milan Hladík (2003), Josef Janecký (1991), Filip Ludvíček (1997). Útočníci: Jakub Klas (1993), Tomáš Lipavský (1993), Michal Hejcman (1994), Václav Vančura (1994).

Realizační tým – trenér: Leoš Cirkl. Vedoucí mužstva: Tomáš Zelinka.

Změny v kádru – odchody: Skalický (Přelovice). Příchody: Ludvíček (Lázně Bohdaneč), Záruba (Valy).

TJ SOKOL MORAVANY (15. místo)

Milan Bakeš, trenér: „Chceme zapracovat mladé klubové odchovance do sestavy mužstva a sbírat zkušenosti do budoucích let, kde bychom chtěli zase posunout moravanský fotbal výš.“

Soupiska – brankáři: Filip Metelka (2003), Michal Branda (2000). Obránci: Jaroslav Lukas (1990), Marek Lukas (1997), Adam Záleský (1990), David Kosina (2002). Záložníci: Jiří Beran (1990), Jan Hurta (1988), Pavel Formánek (1983), Šimon Kakrda (2003). Útočníci: Jan Branda (1990), Michal Knotek (1994), Tomáš Kříž (1983).

Realizační tým – trenér: Milan Bakeš. Asistent: Tomáš Fišer. Trenér brankářů: Lubomír Meller. Vedoucí mužstva: Jaroslav Lukas st.

Změny v kádru – odchody: Branda (Heřmanův Městec), Semerád (Třemošnice), Teplý (Horní Ředice), Richter (Litomyšl), Novák (Dašice). Příchody: nikdo.

SK SOKOL PROSETÍN (postup z I. A třídy)

Radek Hlouš, hrající trenér: „Naším cílem bude dobře vstoupit do soutěže, snažit se pravidelně bodovat především na domácí půdě a aklimatizovat se v krajském přeboru. Dále se budeme snažit zapojovat mladé hráče postupně do sestavy.“

Soupiska – brankáři: Radek Hlouš (1980), Dominik Drahoš (2000). Obránci: Aleš Šafránek (1992), Ondřej Tichý (1993), Jiří Gabriel (2003), Ivan Šikl (1983), Tomáš Kulháň (1992), Adam Pudil (2003), Ondřej Vařejčko (1999), Tomáš Vít (1994), Martin Vojta (2004). Záložníci: Václav Spilko (2000), Roman Vodvárka (1978), Tomáš Tichý (2002), František Slavík (1997), Adam Vařejčko (2002), Jakub Pařízek (2004). Útočníci: Vladimír Marek (2000), Jan Modráček (2001), David Filipi (1990), Daniel Sršeň (2004), Ondřej Drnec (2002).

Realizační tým – hrající trenér: Radek Hlouš. Asistent: Jiří Ročňák. Vedoucí mužstva: Miroslav Novotný.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Modráček (Miřetice).